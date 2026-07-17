Decizia a venit după ce anchetatorii au stabilit că salata ar putea avea legătură cu un focar de ciclosporiază, o infecţie parazitară care provoacă diaree severă, relatează BBC, preluat de News.ro.

Compania a declarat pentru BBC că măsura a fost luată "dintr-un exces de precauţie", în urma discuţiilor purtate cu autorităţile sanitare.

FDA confirmă sute de îmbolnăviri

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a anunţat că 1.644 de persoane din cinci state americane, care au declarat că au consumat produse Taco Bell, au fost infectate cu Cyclospora, un parazit transmis prin alimente sau apă contaminate.

„Nu consumaţi produse care conţin salată iceberg tăiată fideluţă, provenită din Mexic, servită în restaurantele Taco Bell din Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio şi Virginia de Vest", a transmis FDA.

Potrivit autorităţii, nu au fost înregistrate decese, însă 94 de persoane au fost spitalizate din cauza infecţiei. Primele cazuri au fost identificate pe 13 mai.

Taco Bell a precizat că salata provenită de la unul dintre furnizorii săi a fost retrasă pe termen nedeterminat şi va fi înlocuită.

„Deşi nu a fost emisă o avertizare oficială, considerăm că protejarea sănătăţii publice este o responsabilitate comună a restaurantelor, furnizorilor şi autorităţilor", a transmis compania.

Compania a retras produsul

Lanţul de restaurante nu a precizat în ce state va elimina salata din meniuri. Totuşi, cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în Michigan, unde au fost înregistrate peste 3.300 de cazuri.

Taco Bell nu a dezvăluit identitatea furnizorului salatei suspectate că ar fi provocat focarul, însă presa americană afirmă că este vorba despre compania Taylor Farms. BBC a solicitat un punct de vedere din partea companiei.

Simptomele infecţiei cu Cyclospora pot apărea la aproximativ două săptămâni după contaminare.

Printre cele mai frecvente se numără diaree apoasă care persistă mai multe zile, scădere bruscă în greutate şi pierderea poftei de mâncare.

Experţii consultaţi de BBC spun că identificarea sursei unui astfel de focar este deosebit de dificilă, proces îngreunat şi de reducerile recente de personal din cadrul agenţiilor federale de sănătate.