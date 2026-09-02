După ce informații americane „pe surse” au dezvăluit că Rusia ar putea lansa un atac limitat – cum ar fi o incursiune terestră sau un atac cibernetic – împotriva unui stat membru în următorii ani, aliații sunt în stare de alertă maximă.

Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a declarat pentru USA TODAY: „Nu poți prezice ce va face Putin. Tot ce poți face este să fii pregătit și să descurajezi. Ne pregătim în fiecare zi pentru a preveni acest lucru." Whitaker a subliniat necesitatea ca aliații să fie vigilenți în ceea ce privește cheltuielile de apărare și producția de armament.

Anul trecut, aliații NATO au convenit să aloce 5% din PIB-ul anual pentru apărare până în 2035. Rusia a transformat economia pentru a sprijini războiul, aproape 40% din cheltuielile federale fiind alocate apărării și securității. În schimb, SUA și aliații săi au funcționat în mare parte într-o economie de pace.

Max Bergmann, directorul programului Europa, Rusia și Eurasia de la CSIS, a declarat: „Asimetria dintre Rusia și NATO este că ei sunt în stare de război, iar noi nu. Ei pot produce o mie de rachete de croazieră. Capacitatea noastră de a produce interceptoare de apărare aeriană este ineficientă."

Vizita neanunțată a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a stârnit îngrijorări. Ratcliffe a avertizat Rusia împotriva unui atac asupra teritoriului NATO și i-a spus că pierde războiul în Ucraina. Rusia a negat că planifică un atac asupra NATO.

Oficialii europeni cred că Rusia testează deja NATO printr-o serie de atacuri hibride, inclusiv drone explozive descoperite lângă un avion de marfă ucrainean în Germania și o dronă navală lângă o instalație de gaze din Marea Neagră. Ministrul de externe al Estoniei a atribuit Rusiei dronele care au intrat în spațiul aerian estonian.

Fiona Hill, fost consilier pentru Rusia în primul mandat Trump, a declarat: „Aceste acte de sabotaj sunt acte de război. Oamenii spun că nu suntem în război, dar exact asta vrea Putin – să lase pe toată lumea lipsită de apărare."

Putin e prea ocupat

Însă Kurt Volker, fost ambasador al SUA la NATO, a spus că Putin este prea blocat în Ucraina pentru a deschide un al doilea front: „Pune capăt luptelor din Ucraina și adaugă trei până la cinci ani. Acesta este termenul." Bergmann estimează că Rusia ar putea dezvolta capacități pentru a ataca un stat baltic până în 2028.

„Rusia este destul de ocupată cu situația din Ucraina. Nu merge bine. Chiar dacă ar pivota imediat, ar dura ani de zile pentru a-și reconstitui armata" consideră ambasadorul Whitaker.