Suedia îi întoarce spatele Gretei Thunberg, după ce activista a fost reținută temporar de către israelieni

„O mare responsabilitate le revine celor care aleg să călătorească împotriva recomandărilor oficiale într-un loc periculos,” a spus ea în fața parlamentului suedez, unde protestatari s-au adunat în Stockholm pentru a cere o intervenție.

Ministra a deplâns faptul că, în urma apelului Gretei, linia telefonică consulară a fost suprasolicitată, ceea ce a dus la întârzieri pentru suedezii aflați în nevoie în străinătate.

„Este destul de periculos să conduci o campanie care duce la blocarea liniei consulare de urgență a Ministerului de Externe,” a spus ea, adăugând: „Consecința este că cetățenii suedezi aflați în nevoie sunt nevoiți să aștepte prea mult timp.”

Stenergard a sugerat că nu crede că Thunberg are nevoie de ajutor, dar a asigurat că: „Dacă are nevoie de sprijin consular, vom face tot ce putem, la fel ca pentru toți cetățenii suedezi.”

Israelul a declarat că toți pasagerii de la bordul vasului umanitar sunt „în siguranță și nevătămați.”

Ministerul de Externe israelian a spus că se așteaptă ca activiștii să fie repatriați.

Protestatarii au cerut guvernelor celor 12 membri ai echipajului să intervină, după ce activiștii au afirmat că au fost „interceptați și răpiți” în apele internaționale, la aproximativ 160 km de coasta Gazei.

La Londra, manifestanții s-au adunat în fața birourilor FCDO din Whitehall, cerând guvernului să protejeze echipajul vasului sub pavilion britanic. Un protestatar ținea un semn pe care scria: „Israelul atacă o navă britanică. Marea Britanie nu face nimic.”

Freedom Flotilla Coalition (FFC), organizatoarea călătoriei din Italia menită să atragă atenția asupra crizei umanitare din Gaza, a declarat că vasul a fost „atacat” în Marea Mediterană.

Se pare că vasul „Madleen” a fost urmărit de ambarcațiuni rapide și drone, înainte ca „quadcoptere” să îl înconjoare și să pulverizeze o substanță albă iritantă, chiar înainte ca forțele israeliene să îl captureze.

Imagini au arătat puntea vasului umanitar stropită cu lichid alb. Activista Yasmin Acar, aflată la bord, a spus că substanța a fost folosită de Israel și îi afecta ochii.

„Comunicațiile sunt bruiate, iar pe radio se difuzează sunete deranjante,” a scris coaliția pe Telegram.

Huwaida Arraf, cofondatoare a Mișcării Internaționale pentru Solidaritate, a declarat pentru Al Jazeera că membrii echipajului aveau senzația de arsură la ochi din cauza substanței.

„Nu știm ce era acea substanță chimică. Unii oameni au spus că le ardeau ochii,” a spus ea.

FFC a declarat că Israelul a „interceptat cu forța” nava sub pavilion britanic la ora 3:02 dimineața, ora locală, la aproximativ 160 km de coasta Gazei.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a afirmat că blocada – impusă de ani de zile – este necesară pentru a împiedica introducerea armelor în Gaza.

El a felicitat armata pentru „preluarea rapidă și sigură” a vasului. După deturnarea navei, ministerul de externe israelian a publicat o fotografie cu activiștii purtând veste de salvare portocalii, cărora li se ofereau apă și sandvișuri.

Katz a declarat că echipajul este în siguranță și nevătămat și că va fi dus în portul israelian Ashdod, unde i se va arăta un video cu atrocitățile comise de Hamas la 7 octombrie.

Potrivit Times of Israel, videoclipul conține 43 de minute de imagini „necenzurate” cu „masacre și mutilări de corpuri”.

Ministerul de Externe israelian a ironizat vasul, numindu-l „iahtul selfie” cu activiști „celebri” și a spus că ajutoarele de la bord vor fi livrate Gazei „prin canale umanitare reale.”

Cei 12 activiști au plecat din Italia pe 1 iunie pentru a atrage atenția asupra lipsei de alimente din Gaza, pe care ONU o numește „cel mai flămând loc de pe Pământ”, după 21 de luni de război.

ONU a avertizat că întreaga populație din Gaza este expusă riscului de foamete.

Israelul a promis să împiedice nava „neautorizată” Madleen să încalce blocada navală asupra Gazei și i-a cerut să se întoarcă.

După pierderea contactului cu vasul, FFC a publicat videoclipuri preînregistrate ale echipajului.

În al ei, Greta Thunberg spune: „Dacă vedeți acest videoclip, înseamnă că am fost interceptați și răpiți în apele internaționale de către forțele de ocupație israeliene sau de către cei care le susțin.”

