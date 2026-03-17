O astfel de măsură ar putea afecta piața de electricitate din Europa de Nord. Suedia exportă surplusul de energie produs de centralele sale nucleare, hidrocentrale și surse regenerabile prin cabluri către țări precum Germania, Danemarca și Finlanda.

„Dacă se ajunge la acest punct, vom lua măsuri drastice”, a spus Busch, într-un interviu. Întrebată dacă guvernul ia în calcul limitarea fluxurilor de electricitate prin interconectoarele existente cu alte state, ea a răspuns că aceasta este una dintre opțiunile analizate și că ar avea sprijin politic în Suedia.

Avertismentul vine în contextul opoziției față de o propunere a Uniunii Europene, potrivit căreia 25% din veniturile din congestie colectate de operatorii naționali de rețea ar trebui direcționate către proiecte energetice transfrontaliere finanțate de UE.

Aceste venituri apar atunci când constrângerile din rețea împiedică electricitatea să ajungă în zonele cu cerere ridicată, generând câștiguri semnificative pentru operatorii de infrastructură. În prezent, operatorii naționali pot folosi aceste fonduri pentru investiții în propria infrastructură.

Suedia dispune de o producție abundentă de energie hidroelectrică în nord, dar se confruntă cu o ofertă mai limitată în sud, ceea ce generează frecvent congestionări în rețea și venituri importante pentru operatorul național de transport al energiei. În 2025, acesta a colectat aproximativ 30,5 miliarde de coroane suedeze (circa 3,26 miliarde de dolari) din astfel de venituri.

Busch a spus că Suedia a informat anterior statele afectate înainte de a ridica problema la reuniunea miniștrilor energiei din UE, desfășurată luni, la Bruxelles.

În cadrul aceleiași întâlniri, comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că Bruxellesul va colabora cu guvernele statelor membre pentru a găsi o soluție care să țină cont de preocupările privind „controlul național asupra acestor fonduri”.

Un document de negociere al UE, consultat de Reuters, arată că statele membre analizează posibilitatea ca țările să păstreze veniturile din congestie generate pe teritoriul lor, iar doar sumele provenite din tranzacțiile transfrontaliere de energie să fie direcționate către proiectele energetice ale Uniunii.