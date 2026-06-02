Astfel, Donald Trump ar fi făcut acest gest încercând să se bazeze pe influența Beijingului asupra Moscovei pentru a rezolva un conflict care se află acum în al cincilea an, au declarat mai multe surse pentru South China Morning Post.

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile de la summitul liderilor de luna trecută de la Beijing, Trump i-a spus lui Xi că negocierile dintre Rusia și Ucraina au ajuns într-un impas și l-a presat să-l readucă pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Apelul lui Trump a reflectat o nevoie clară a Washingtonului de a implica Beijingul în eforturile sale de a pune capăt unui război pe care liderul american l-a transformat într-un element central al agendei sale de politică externă la revenirea sa la Casa Albă anul trecut, au spus acestea.

Summitul a avut loc într-un moment de progrese rare pe câmpul de luptă pentru Ucraina, care a recâștigat în ultimele luni mai mult teritoriu decât cedase în ultimii ani. Un comandant ucrainean de rang înalt a declarat pentru Reuters săptămâna trecută că armata rusă era epuizată și incapabilă să realizeze progrese semnificative.

Negocierile dintre Moscova și Kiev au eșuat în mare măsură, după ce discuțiile directe de la Istanbul din iulie 2025 s-au încheiat fără un acord de încetare a focului. Trump l-a presat pe Zelenski să ajungă la un acord cu Rusia, spunându-i în martie să „se pună pe treabă”.