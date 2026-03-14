Potrivit New York Times, circa 2.500 de puşcaşi marini şi alte trei nave au pornit spre regiune. Wall Street Journal citează responsabili americani potrivit cărora nava de asalt USS Tripoli, cu baza în Japonia, şi puşcaşii marini care îi sunt ataşaţi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, relatează AFP.

Conform CNN, a fost trimisă şi o unitate expediţionară de puşcaşi marini, care numără de obicei în jur de 2.500 de oameni.

Wall Street Journal precizează că solicitarea de întăriri cu efective de puşcaşi marini a fost făcută de Comandamentul central al SUA, responsabil cu trupele americane în Orientul Mijlociu, şi aprobată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Trupe de puşcaşi marini se aflau deja în regiune pentru a sprijini operaţiunile americane împotriva Iranului, notează ziarul.

Statele Unite şi Israelul au lansat o campanie aeriană masivă împotriva Iranului pe 28 februarie, iar Teheranul a ripostat cu valuri de drone şi rachete, precum şi cu atacuri asupra navelor din strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din comerţul mondial cu ţiţei.