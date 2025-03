SUA, o nouă rundă de negocieri cu Rusia și Ucraina. Țara care va găzdui discuțiile

„Am însărcinat echipele noastre să rezolve problemele tehnice legate de punerea în aplicare şi de extinderea încetării parţiale a focului. Echipele ucraineană şi americană sunt pregătite să se întâlnească în Arabia Saudită în următoarele zile pentru a continua coordonarea măsurilor în favoarea păcii”, a declarat preşedintele ucrainean într-o postare pe X.

După experienţa din Biroul Oval, de la sfârşitul lunii februarie, când i s-a reproşat că nu este suficient de recunoscător Americii, Volodimir Zelenski a preferat să menţioneze încă de la începutul postării sale că i-a mulţumit lui Donald Trump „pentru un început bun şi productiv al activităţii echipelor ucraineană şi americană la Jeddah, la 11 martie - această întâlnire a echipelor a contribuit în mod semnificativ la avansarea spre încheierea războiului”, spune Zelenski.

Liderul ucrainean consideră că pacea durabilă poate fi obţinută în acest an. „Am fost de acord că Ucraina şi Statele Unite ar trebui să continue să lucreze împreună pentru a obţine un sfârşit real al războiului şi o pace durabilă. Credem că împreună cu America, cu preşedintele Trump şi sub conducerea americană, pacea durabilă poate fi obţinută în acest an”, a scris Zelenski.

El spune că preşedintele Trump i-a împărtăşit detalii despre conversaţia avută în ajun cu Putin şi despre aspectele-cheie discutate. Zelenski a confirmat că este de acord cu propunerile părţii americane pentru o încetare a focului. „Unul dintre primii paşi către încheierea completă a războiului ar putea fi încetarea atacurilor asupra energiei şi a altor infrastructuri civile. Am susţinut acest pas, iar Ucraina a confirmat că suntem pregătiţi să îl punem în aplicare. Echipele noastre au discutat acest pas la Jeddah. Partea americană a propus, de asemenea, o încetare necondiţionată a focului pe linia frontului, iar Ucraina a acceptat şi această propunere. Vom continua să lucrăm pentru ca acest lucru să se întâmple. Credem că astfel de paşi sunt necesari pentru a crea posibilitatea ca un acord de pace cuprinzător să fie pregătit în timpul încetării focului”, a precizat Zelenski.

„Am vorbit despre situaţia din regiunea Kursk, am abordat problema eliberării prizonierilor de război şi a returnării copiilor ucraineni care au fost luaţi de forţele ruse. Am discutat, de asemenea, despre starea apărării aeriene a Ucrainei şi despre posibilitatea de a o consolida pentru a proteja vieţile oamenilor”, a continuat Zelenski, confirmând teme menţionate anterior şi de Casa Albă în declaraţia despre convorbirea dintre Trump şi Zelenski.

Preşedintele ucrainean anunţă, de asemenea, că delegaţiile americană şi ucraineană se vor întâlni „în zilele următoare” în Arabia Saudită pentru a pune la punct „problemele tehnice” legate de aplicarea încetării focului. Potrivit Kyiv Independent, care îl citează pe emisarul american pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, SUA vor avea discuţii diplomatice şi cu Rusia la Jeddah, în Arabia Saudită, pe 23 martie, informează News.ro.

„Am instruit echipele noastre să rezolve problemele tehnice legate de punerea în aplicare şi extinderea încetării parţiale a focului. Echipele ucrainene şi americane sunt pregătite să se întâlnească în Arabia Saudită în zilele următoare pentru a continua să coordoneze paşii către pace. Am dat instrucţiuni consilierilor şi reprezentanţilor noştri să desfăşoare această activitate cât mai rapid posibil. Am remarcat activitatea pozitivă a consilierilor şi reprezentanţilor noştri - Rubio, Waltz, Kellogg, Iermak, Sîbiha, Umerov şi Palisa. În cadrul reuniunilor ulterioare, echipele pot conveni asupra tuturor aspectelor necesare pentru a avansa către o pace durabilă şi garanţii de securitate”, a spus Zelenski în postarea sa.

Mesajul preşedintelui ucrainean se încheie tot cu mulţumiri către Trump. „I-am mulţumit preşedintelui Trump şi poporului american pentru sprijinul lor. Am subliniat că ucrainenii doresc pace, motiv pentru care Ucraina a acceptat propunerea de încetare necondiţionată a focului. Am subliniat importanţa conceptului preşedintelui Trump de pace prin forţă. Am convenit să menţinem un contact constant, inclusiv la cel mai înalt nivel şi prin intermediul echipelor noastre”, menţionează Zelenski.

