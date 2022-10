SUA, dispuse să folosească forța armată pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară

În cadrul unui eveniment organizat de think tank-ul Carnegie Endowment, Robert Malley, trimisul special al Departamentului de Stat pentru Iran, a vorbit despre abordarea SUA față de Iran și capacitățile nucleare ale acestei țări.

Malley a declarat că SUA își menține angajamentul de a împiedica înarmarea nucleară a Iranului prin mijloace diplomatice, potrivit lui jurnalistei Jennifer Hansler de la CNN, potrivit Newsweek.com.

Însă, în ultimă instanță, Malley a avertizat că Washingtonul nu ar exclude "o variantă militară dacă este necesar" pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

"Nu există nimic din ceea ce nu facem acum pentru că ne gândim la potențialul unui eventual acord nuclear în viitor. Nu ne legăm mâinile din cauza acestei speranțe că într-o zi va exista un acord", a adăugat Malley, citat de Hansler.

