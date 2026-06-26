Donald Trump a avertizat că este dispus inclusiv să anuleze înțelegerile comerciale deja încheiate între SUA și UE, relatează agențiile internaționale de presă.

„Numeroase ţări europene discută despre aplicarea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale împotriva companiilor americane (...) Orice ţară care va impune o astfel de taxă va avea un răspuns imediat de 100% ca taxă vamală pe toate bunurile trimise către Statele Unite. Această taxă vamală va anula acordurile comerciale încheiate cu ţara respectivă”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Avertismentul lui Trump vine a doua zi după ce statele Uniunii Europene au aprobat oficial un acord comercial negociat anul trecut cu SUA, care plafonează la 15% taxele vamale percepute de SUA asupra importurilor din ţările blocului comunitar.