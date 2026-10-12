Compania Apa Nova a publicat lista adreselor vizate și programul întreruperilor de apă.

Sectorul 1

În perioada 13 octombrie, ora 22:00 – 14 octombrie, ora 05:00, alimentarea cu apă va fi oprită pe străzile Piatra Morii și Turnu Roșu.

De asemenea, în intervalul orar 00:30-03:00, este anunțată o întrerupere pe strada George Enescu.

Sectorul 2

În sectorul 2 sunt programate următoarele intervenții:

13 octombrie, ora 22:00 – 14 octombrie, ora 05:00: strada Ștefan Luchian, Calea Moșilor, intrarea Nicolae Vermont și bulevardul Carol;

strada Ștefan Luchian, Calea Moșilor, intrarea Nicolae Vermont și bulevardul Carol; 14 octombrie, între orele 09:00 și 16:00: bulevardul Ferdinand I, strada Eufrosin Poteca și bulevardul Gara Obor;

bulevardul Ferdinand I, strada Eufrosin Poteca și bulevardul Gara Obor; 14 octombrie, între orele 00:30 și 03:00: strada Piatra Mare;

strada Piatra Mare; 15 octombrie, între orele 00:30 și 03:00: strada Calafat.

Pentru Șoseaua Iancului este menționat intervalul 00:30-03:00, însă, potrivit informațiilor publicate, nu există o zonă de influență și nu sunt anunțați clienți afectați.

Sectorul 4

În sectorul 4, alimentarea cu apă va fi întreruptă în intervalul 09:00-18:00 pe Drumul Jilavei, strada Vârciorova, strada Drăgănești, Șoseaua Berceni, intrarea Balaci și strada Dealu Mare.

Pe Calea Șerban Vodă, întreruperea este programată în intervalul 00:30-03:00, pe 15 octombrie.

Sectorul 5

În sectorul 5, este anunțată o întrerupere a alimentării cu apă pe Șoseaua Panduri, în intervalul 00:30-03:00.

Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiți să țină cont de programul intervențiilor și să își asigure din timp rezervele necesare de apă.