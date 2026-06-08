Autoritatea de aviaţie redeschide "spaţiul aerian irakian zborurilor cu destinaţia şi provenind de pe toate aeroporturile" ţării şi va continua "să urmărească şi să evalueze situaţia" regională, a mai precizat aceasta într-un comunicat.

Duminică seară, aceasta a anunţat închiderea pentru 72 de ore a spaţiului său aerian după tiruri cu rachete iraniene asupra Israelului, primele de la începutul armistiţiului de pe 8 aprilie.

Comandamentul forţelor armate iraniene a anunţat luni oprirea loviturilor contra Israelului. Iranul a dat ''o ripostă severă'' Israelului după ce acesta bombardase periferia de sud a capitalei Libanului, Beirut, un bastion al organizaţiei pro-iraniene Hezbollah. ''În consecinţă, este anunţată încetarea operaţiunilor'', a adăugat conducerea armatei iraniene.

În acelaşi timp, un oficial israelian de rang înalt citat de Channel 12, a declarat luni că Israelul a oprit loviturile asupra Iranului la cererea preşedintelui SUA, relatează Reuters.

El a adăugat că dacă atacurile Hezbollah asupra oraşelor israeliene continuă, Israelul va ataca suburbiile din sudul Beirut. În acelaşi timp, a afirmat responsabilul israelian potrivit sursei citate, loviturile israeliene în sudul Libanului vor continua la intensitate deplină în zilele următoare.

Între timp, surse din domeniul securităţii au declarat luni pentru Reuters că două drone au lovit o tabără a opoziţiei kurde iraniene şi că nu s-au raportat victime până în prezent.

Conform surselor citate, au existat două atacuri cu drone duminică în apropiere de Sulaimaniya, una vizând o bază a Forţelor kurde Peshmerga şi alta o tabăra care găzduia grupuri ale opoziţiei kurde iraniene la vest de oraş.