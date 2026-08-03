Conform raportului, în ultimele 24 de ore, forțele ruse ar fi suferit 1.390 de pierderi.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia ar mai fi pierdut:

12.232 de tancuri ;

; 25.075 de vehicule blindate de luptă ;

; 129.438 de vehicule și cisterne pentru combustibil ;

; 47.276 de sisteme de artilerie ;

; 1.996 de lansatoare multiple de rachete ;

; 1.533 de sisteme de apărare antiaeriană ;

; 439 de avioane ;

; 354 de elicoptere ;

; 440.948 de drone ;

; 2.112 sisteme terestre fără pilot ;

; 34 de nave și ambarcațiuni ;

; două submarine.

Statul Major al Ucrainei nu a făcut publice propriile pierderi din timpul războiului, invocând motive de securitate operațională.

Rapoartele unor centre de analiză occidentale independente estimează că pierderile Rusiei sunt semnificativ mai mari decât cele ale Ucrainei. Potrivit Center for Strategic and International Studies (CSIS), raportul pierderilor este de aproximativ 2,5 la 1 sau 2 la 1 în defavoarea Rusiei.

Un raport al CSIS din ianuarie 2026 estimează că Ucraina a suferit între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care între 100.000 și 140.000 ar fi militari uciși în luptă.

Deși autoritățile ucrainene publică rar astfel de date, președintele Volodimir Zelenski declara pe 4 februarie, într-un interviu pentru France TV, că cel puțin 55.000 de militari ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei la scară largă, la care se adaugă un număr mare de militari dispăruți.

Potrivit lui Zelenski, intensitatea atacurilor cu drone și a luptelor face extrem de dificilă recuperarea trupurilor soldaților căzuți, necesare pentru identificarea prin teste ADN.