„Nu putem și nu vom permite ca niciun caz de Ebola să pătrundă în Statele Unite”, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio în cadrul unei ședințe a Cabinetului, scrie CNN.

Statele Unite „înființează o unitate de ultimă generație” în Kenya pentru cetățenii americani care ar fi putut fi expuși la virusul Ebola, dar care nu prezintă simptome, au declarat miercuri oficialii administrației Trump.

„Unitatea este concepută pentru a oferi acces la îngrijiri medicale de înaltă calitate cetățenilor americani care ar trebui să părăsească rapid RDC și să intre în carantină, fără riscurile unui transport îndelungat înapoi în SUA”, a declarat un oficial.

O organizaţie kenyană pentru drepturile constituţionale a anunţat joi că a intentat un proces împotriva unui proiect al SUA de a înfiinţa un centru de carantină Ebola pentru cetăţenii americani din această ţară est-africană, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Peste 1.077 de cazuri suspecte - inclusiv 246 de decese - au fost înregistrate în Republica Democrată Congo (RDC) şi Uganda de la începutul epidemiei la mijlocul lunii mai, a subliniat şeful agenţiei de sănătate a Uniunii Africane (Africa CDC) într-o nouă actualizare de joi.

Această epidemie de Ebola este provocată de varianta Bundibugyo, pentru care nu există vaccin sau tratament.

Washingtonul construieşte o instalaţie „de ultimă generaţie" în Kenya, care se învecinează cu Uganda, pentru a permite cetăţenilor americani să se pună în carantină după ce părăsesc RD Congo, a declarat un oficial al administraţiei americane.

Institutul Katiba, care se descrie pe site-ul său web ca o organizaţie de apărare constituţională, a anunţat că solicită suspendarea activităţilor centrului şi prevenirea sosirii persoanelor expuse la Ebola.

ONG-ul susţine că acest centru este înfiinţat în secret şi unilateral, afirmând că acest lucru „ridică serioase preocupări constituţionale".

Jean Kaseya, directorul CDC Africa, a avertizat că centrul ar putea adăuga "presiune suplimentară" sistemului de sănătate din Kenya.

„Adăugarea unei misiuni internaţionale de carantină pentru cetăţenii străini ar putea suprasolicita grav capacităţile lor naţionale (...) dacă nu este însoţită în mod corespunzător de resurse suplimentare", a declarat Jean Kaseya în timpul unei conferinţe de presă despre epidemie.

Kenya testează persoanele care sosesc în ţară şi nu a raportat încă niciun caz de Ebola legat de epidemia în curs.

Ministerul Sănătăţii din Kenya şi-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu alte ţări, inclusiv cu Statele Unite, dar nu a abordat direct întrebările ridicate de centru.