"O profesoară a fost rănită prin împuşcare de către un elev şi transportată la spitalul din San Antonio. Pentru moment, nu avem informaţii despre starea sa de sănătate. Elevul implicat, un tânăr de 15 ani, a decedat la faţa locului", a indicat pe pagina sa de Facebook biroul şerifului din comitatul Comal, unde s-au petrecut faptele.
Atac armat într-un liceu din Texas. Un elev de 15 ani a împușcat o profesoară și apoi s-a sinucis | FOTO
Un elev în vârstă de 15 ani s-a sinucis după ce a deschis focul asupra unei profesoare şi a rănit-o într-un liceu din Texas, luni, potrivit autorităţilor din acest stat din sudul SUA, notează AFP.
"Elevul a împuşcat-o pe profesoară, apoi credem că a îndreptat arma împotriva sa", a precizat ulterior şeriful comitatului, Mark Reynolds, într-o conferinţă de presă.
Potrivit acestuia, situaţia a fost rapid adusă sub control. Liceul unde a avut loc atacul armat a fost rapid izolat, iar elevii au fost transferaţi la o şcoală din apropiere, de unde părinţii lor au putut să îi preia.
Sursa: Agerpres
