Atac armat într-un liceu din Texas. Un elev de 15 ani a împușcat o profesoară și apoi s-a sinucis | FOTO

Un elev în vârstă de 15 ani s-a sinucis după ce a deschis focul asupra unei profesoare şi a rănit-o într-un liceu din Texas, luni, potrivit autorităţilor din acest stat din sudul SUA, notează AFP.

"O profesoară a fost rănită prin împuşcare de către un elev şi transportată la spitalul din San Antonio. Pentru moment, nu avem informaţii despre starea sa de sănătate. Elevul implicat, un tânăr de 15 ani, a decedat la faţa locului", a indicat pe pagina sa de Facebook biroul şerifului din comitatul Comal, unde s-au petrecut faptele.

"Elevul a împuşcat-o pe profesoară, apoi credem că a îndreptat arma împotriva sa", a precizat ulterior şeriful comitatului, Mark Reynolds, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, situaţia a fost rapid adusă sub control. Liceul unde a avut loc atacul armat a fost rapid izolat, iar elevii au fost transferaţi la o şcoală din apropiere, de unde părinţii lor au putut să îi preia. 

Sursa: Agerpres

Etichete: elev, impuscat, SUA, atac armat,

Dată publicare:

Atac armat la o bază a Forțelor Aeriene SUA. O persoană a fost ucisă și o alta rănită
Atac armat la o bază a Forțelor Aeriene SUA. O persoană a fost ucisă și o alta rănită

O persoană a fost ucisă, iar alta rănită într-un atac armat la bază Holloman a Forţelor Aeriene americane (US Air Force) în New Mexico, anunţă miercuri oficiali americani, relatează The Associated Press.

Doi răniţi într-un atac armat la o universitate din Virgina. Atacatorul a fost ucis de poliţie
Doi răniţi într-un atac armat la o universitate din Virgina. Atacatorul a fost ucis de poliţie

Două persoane au fost rănite de un bărbat înarmat care a deschis focul joi dimineaţă, înainte de a fi împuşcat mortal de poliţie, într-o clădire a Universităţii Old Dominion din Norfolk, statul Virginia, în estul Statelor Unite, a anunţat universitatea.

Trei morţi şi 14 răniţi într-un atac armat asupra unui bar din Texas. FBI investighează posibile legături cu terorismul. FOTO
Trei morţi şi 14 răniţi într-un atac armat asupra unui bar din Texas. FBI investighează posibile legături cu terorismul. FOTO

FBI investighează posibile legături cu terorismul în cazul unui atac armat în masă care a avut loc duminică dimineața în Austin, Texas. Conform poliției, atacul a dus la moartea a cel puțin trei persoane și rănirea a 14, informează Reuters.

Radiografia completă a războiului din Orientul Mijlociu explicată pas cu pas. Arma Iranului care stârnește marea îngrijorare
Radiografia completă a războiului din Orientul Mijlociu explicată pas cu pas. Arma Iranului care stârnește marea îngrijorare

Mii de militari americani au fost mobilizați suplimentar în zona Golfului Persic. Aici a ajuns zilele trecute și nava anfibie USS Tripoli, care s-a alăturat altor două grupări de portavioane. 

Cât ar putea costa benzina și motorina, conform celor cinci scenarii ale Guvernului. Planul pentru tăierea accizei
Cât ar putea costa benzina și motorina, conform celor cinci scenarii ale Guvernului. Planul pentru tăierea accizei

Liderii coaliției de guvernare au decis reducerea accizelor la carburanți. Mecanismul propus prevede o scădere treptată, în funcție de evoluția prețurilor, cu evaluări periodice.

Unde dispăruseră Rebeca și Melisa, fetele de 4 și 5 ani din Târnăveni. Reacția pădurarului care le-a găsit
Unde dispăruseră Rebeca și Melisa, fetele de 4 și 5 ani din Târnăveni. Reacția pădurarului care le-a găsit

A fost mobilizare de forțe în județul Mureș, unde Rebeca și Melisa, două copile de 4 și 5 ani, dispărute duminică seară, au fost găsite după 24 de ore, care au părut ani.  

