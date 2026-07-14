Viața de zi cu zi a miilor de muncitori spanioli și britanici, care fac naveta zilnic către această enclavă, urmează să fie simplificată la intrarea în vigoare, miercuri, a unui Tratat de liberă circulație, potrivit News.ro.

Acordul a fost parafat la sediul Comisiei, la Bruxelles, de către vicepreședintele CE Maroš Šefčovič și ministrul britanic însărcinat cu Europa, Stephen Doughty, în prezența șefului Guvernului Gibraltarului, Fabian Picardo.

Gibraltar a devenit oficial oraș, la 180 de ani după ce regina Victoria i-a acordat acest statut

Gibraltar a devenit oficial oraș, la 180 de ani după ce acest statut i-a fost acordat de către regina Victoria.

Gibraltar s-a numărat printre cele 39 de teritorii britanice care au încercat să câștige statutul de oraș anul trecut, ca parte a celebrării jubileului de platină al Reginei.

Cercetările pentru actualizarea evidenței orașelor din Marea Britanie și a teritoriilor de peste mări au scos la iveală că Gibraltar a primit statutul în 1842.

Regina Victoria a fost cea care a acordat titlul de oraș teritoriului britanic din sudul Peninsulei Iberice, în urmă cu 180 de ani, informează BBC.

Guvernul britanic a precizat că zona a fost omisă de pe listele oficiale după ce a primit inițial titlul de oraș, dar nu este clar cum s-a întâmplat acest lucru.

O evidență actualizată a celor 81 de locuri numite orașe a fost acum recent. Gibraltar este unul dintre cele cinci din afara Marii Britanii care au fost recunoscute ca orașe, alături de Hamilton din Bermuda, Jamestown din Insula Sfânta Elena, Douglas de pe Insula Man și Stanley din Insulele Falkland, care au primit statutul în acest an.

Gibraltar este un teritoriu britanic de peste mări din 1713, când a fost cedat Marii Britanii în baza unui tratat de pace semnat în urma Războiului de Succesiune la tronul Spaniei.