Întâlnirea, a cărei agendă detaliată este încă în lucru, va reuni miniştri ai apărării şi comandanţi militari din statele occidentale, inclusiv secretarul american al apărării, Pete Hegseth, şi preşedintele Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, notează Axios, citând surse anonime din rândul unor diplomaţi europeni şi alţi oficiali, potrivit Agerpres.

Conform acestor surse, preşedintele american Donald Trump şi-ar fi reluat astfel solicitarea adresată aliaţilor SUA înaintea acordului de încetarea a focului cu Iranul din iunie, acord între timp eşuat, de a se implica militar în securizarea Strâmtorii Ormuz, cerere atunci respinsă de aliaţii europeni, în timp ce Iranul ţinea blocată strâmtoarea.

Casa Albă doreşte astfel ca aliaţii SUA să trimită în regiune echipamente militare, precum dragoare de mine, alte tipuri de nave militare şi drone, pentru a securiza rutele de navigaţie. "Americanii caută o cale de ieşire şi vor ajutorul nostru", a declarat unul dintre diplomaţii europeni.

Planul vine la două săptămâni de la reluarea războiului dintre SUA şi Iran, după ce Trump, în urma unor atacuri asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz atribuite Iranului, a anunţat că nu mai consideră valabil memorandumul semnat cu Iranul în iunie.

Acel memorandum a permis redeschiderea strâmtorii şi relaxarea sancţiunilor împotriva Teheranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.

Trump s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu principalii săi consilieri şi a ameninţat cu un "atac masiv" împotriva Iranului, deşi a adăugat că discuţiile cu Teheranul continuă în vederea unui acord diplomatic.

Ca răspuns după reluarea bombardamentelor americane, Iranul a lansat rachete şi drone asupra bazelor americane din mai multe ţări din regiune, inclusiv Bahrein, Kuweit şi Iordania.

Aceste atacuri au provocat moartea a patru militari americani, aducând la 18 numărul victimelor în rândul trupelor SUA de la începutul conflictului. La rândul său, Iranul, a raportat aproximativ 55 de morţi în urma noilor bombardamente americane.