El critică şi lipsa de reacţie a clasei politice din Parlament şi Guvern, „care asistă pasiv la ceva ce ne pune o pată neagră pe harta Europei”, scrie News.ro.

„Ruşinea asta nu se va spăla uşor. (...) România a ajuns să interzică, să amendeze, să ameninţe oameni care protestează paşnic. (...) Cu aşa pro-europeni, nu mă miră deloc că avem extremişti cu cel mai mare procent”, afirmă Ştefănuţă.

Ștefănuță critică reacția jandarmilor

„Este ruşinos pentru statul român al nelibertăţilor europene ce se întâmplă acum la Oradea. Jandarmii au dat câteva zeci de amenzi tinerilor, amenzi şi de 1000 de lei. Le-au spus să le semneze, altfel le trimit acasă (ameninţare tipică care să te facă să semnezi pentru a nu contesta apoi şi în plus o încălcare a dreptului la intimitate al participanţilor)”, afirmă Nicu Ştefănuţă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce jandarmii au dat amenzi participanţilor la Marşul LGBT de la Oradea.

Potrivit vicepreşedintelui Parlamentului European, la marşul de la Oradea sunt „oameni din toată Europa şi cel puţin opt ambasade europene”.

„Ruşinea asta nu se va spăla uşor. România a ajuns să interzică, să amendeze, să ameninţe oameni care protestează paşnic. Pare că din lecţia Ungariei statul român a învăţat fix contrariul: că trebuie să strângă laţul ca partidele falimentare de azi să păstreze puterea. Viktor Orbán e bine merci la Tusványos, de unde critică ţara sa, pe care o face «o Venezuelă fără petrol». Pentru oameni ca el şi ca alţii de la noi, tot ce nu e dictatură, e marxism. Sincer, aici de vină nu e doar primarul localităţii. De vină e toată clasa politică din Parlament şi Guvern, care asistă pasiv la ceva ce ne pune o pată neagră pe harta Europei”, avertizează Ştefănuţă.

Europarlamentarul acuză clasa politică

Vicepreşedintele PE susţine că cu astfel de pro-europeni, nu îl miră „deloc” că România are „extremişti cu cel mai mare procent”.

„Cu aşa pro-europeni, nu mă miră deloc că avem extremişti cu cel mai mare procent. M-am agitat acum un an cu toată forţa şi influenţa mea să avem un preşedinte şi un guvern european care să ne protejeze. A fost degeaba. De azi, ştiu că nu mă pot încrede în ei pentru siguranţa tinerilor acestei ţări. Nu merită tag sau nimic, sunt nuli”, afimă europarlamentarul independent, adăugând şi un Post Scriptum: „Aceşti tineri nu sunt «unii lgbt», nu sunt «o minoritate», ci fix copiii voştri, viitorul acestui stat”.

Participanţii la Marşul Pride au pornit, sâmbătă după-amiază, prin centrul Oradiei, după ce s-au adunat în faţa Primăriei municipiului, în pofida avertismentelor jandarmilor, care au dat amenzi chiar înainte ca manifestanţii să pornească pe traseu, în condiţiile în care acţiunea nu este autorizată, informează Bihoreanul.

În timp ce erau sancţionaţi, participanţii la marş au început să cânte „I don’t care, I love it”.

Avocatul Poporului, Renate Weber, prezentă la marş, a susţinut că libertatea întrunirilor paşnice este garantată de Constituţie şi că primarul Florin Birta interpretează greşit legislaţia.

Protestatarii au pornit în marş în jurul orei 17, pe traseul Strada Independenţei - Piaţa 1 Decembrie - str. Traian Moşoiu - Piaţa Unirii, iar echipaje ale Poliţiei rutiere au blocat circulaţia pe traseul de desfăşurare al acestuia.

Printre sloganurile rostite la megafon, se numără: "Drepturile noastre nu se fură", "Dreptul la protest e fundamental", "Drepturi egale, nu pasaje subterane", "Oradea e a tuturor".

Unii protestatari au avut cu ei un afiş pe care scria "Stop homofobiei" şi au pus o imagine cu primarul Florin Birta alături de dictatori precum Vladimir Putin şi fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, menţionează publicaţia citată.

Organizaţia „Accept”, susţinută de reprezentanţi ai societăţii civile din România, a transmis o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care îi solicită să apeleze la autorităţile române „să facă tot ce le stă în putinţă pentru a se asigura că marşul Pride din 25 iulie se va desfăşura paşnic şi în siguranţă, că participanţii vor fi protejaţi şi că libertăţile fundamentale garantate de Uniunea Europeană vor fi respectate în practică, nu doar în teorie”.

Apelul a fost făcut după ce, potrivit sursei citate, primarul oraşului Oradea „a refuzat oficial” să autorizeze manifestarea, „respingând toate cele 115 trasee alternative propuse de organizatori” şi invocând „plângeri care susţin că organizarea marşului şi prezenţa persoanelor LGBTI în spaţiul public încalcă «bunele moravuri»”.