Șoferii începători vor fi pedepsiți mai aspru, potrivit unei directive UE. Ce schimbări trebuie să facă statele și până când

Permisul de conducere va fi digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte, potrivit unei directive europene.

Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă menită să reducă accidentele rutiere în statele membre. Permisul de conducere va fi digitalizat, astfel că va putea fi accesat pe telefon sau platforme online, arată documentul.

„Astăzi marcăm un pas major înainte în modernizarea sistemului de permise de conducere și în reducerea numărului inacceptabil de decese rutiere în întreaga UE. Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una în plus. Noile noastre reguli ne vor aduce mai aproape de viziunea noastră Zero – zero decese și răni grave pe drumurile UE până în 2050”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport și Turism, într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene.

O noutate majoră este recunoașterea la nivelul întregii UE a suspendărilor de permis, ceea ce va împiedica șoferii sancționați într-un stat să conducă în altul. Statele membre au la dispoziție până la patru ani pentru a include aceste prevederi în legislația națională.

Principalele modificări

Noile reguli includ măsuri care s-au dovedit a îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră, printre care introducerea unui sistem de conducere asistată, valabil la nivelul UE, pentru șoferii de 17 ani și o perioadă de probă la nivelul UE pentru șoferii începători, se precizează în comunicatul de presă.

Permisul de conducere va deveni digital, astfel că va putea fi accesat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în viitorul portofel european de identitate digitală. Permisul în format fizic va fi disponibil la cerere.

„Această inovație va simplifica procedurile administrative atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritățile naționale, facilitând considerabil înlocuirea, reînnoirea și schimbul permisului atunci când o persoană se mută într-un alt stat membru. După o scurtă perioadă de tranziție, permisele digitale vor fi emise în mod implicit în toate statele membre”, se arată în comunicat.

Noua Directivă introduce un sistem de conducere asistată la nivelul UE pentru șoferii de 17 ani ai vehiculelor din categoria B. Ei vor putea conduce în anumite condiții, alături de un șofer experimentat, inclusiv pentru unele categorii profesionale (categoria C), după regulile stabilite de state.

De asemenea, noua directivă introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători, în care aceștia vor fi supuși unor reguli și sancțiuni mai stricte.

„Acest lucru este esențial, deoarece, deși tinerii reprezintă doar 8% dintre conducătorii auto, 2 din 5 coliziuni mortale implică un șofer sau motociclist sub 30 de ani”, se mai arată în comunicat.

În plus, UE vrea monitorizarea mai sistematică a aptitudinilor fizice și mentale, inclusiv autoevaluări obligatorii de sănătate la emiterea şi reînnoirea permisului, suplimentate de mecanisme naționale

„Șoferilor li se va cere să completeze o autoevaluare înainte de emiterea permisului și la fiecare reînnoire, sau să respecte alte sisteme de evaluare stabilite la nivel național” potrivit documentului.

Permise cu perioadă de valabilitate redusă

Statele membre pot decide să scurteze durata de valabilitate a permiselor pentru șoferii care depășesc o anumită vârstă și pot impune controale medicale mai dese sau cursuri de actualizare a cunoștințelor.

Examenul auto va include în mod explicit evaluarea cunoștințelor privind unghiurile moarte, sistemele de asistență la conducere, riscurile utilizării telefonului la volan, deschiderea în siguranță a portierelor, precum și interacțiunea corectă cu pietonii, bicicliștii și alți participanți vulnerabili la trafic.

Permisele de conducere obținute în țări terțe și preschimbate într-un stat membru vor fi recunoscute în întreaga Uniune Europeană doar dacă respectivele țări îndeplinesc standarde de siguranță rutieră similare cu cele stabilite de Comisie și de statele membre.

„Noua legislație este acum în vigoare și va deveni aplicabilă în statele membre în patru ani, după transpunerea în legislațiile naționale, cu excepția regulilor privind vehiculele cu propulsie alternativă și conducerea asistată, care vor deveni aplicabile în doi, respectiv trei ani”, mai arată comunicatul.

Modificările vin în contextul în care în 2024, 19.940 de persoane au fost ucise în accidente rutiere în Uniunea Europeană. UE și-a stabilit obiectivul ambițios „Viziunea Zero” – zero decese rutiere până în 2050, cu un obiectiv intermediar de reducere a fatalităților cu 50% până în 2030.

