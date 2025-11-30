Șoferii începători vor fi pedepsiți mai aspru, potrivit unei directive UE. Ce schimbări trebuie să facă statele și până când

Stiri externe
30-11-2025 | 10:21
sofer
Shutterstock

Permisul de conducere va fi digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte, potrivit unei directive europene.

autor
Lorena Mihăilă

Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă menită să reducă accidentele rutiere în statele membre. Permisul de conducere va fi digitalizat, astfel că va putea fi accesat pe telefon sau platforme online, arată documentul.

„Astăzi marcăm un pas major înainte în modernizarea sistemului de permise de conducere și în reducerea numărului inacceptabil de decese rutiere în întreaga UE. Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una în plus. Noile noastre reguli ne vor aduce mai aproape de viziunea noastră Zero – zero decese și răni grave pe drumurile UE până în 2050”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport și Turism, într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene.

O noutate majoră este recunoașterea la nivelul întregii UE a suspendărilor de permis, ceea ce va împiedica șoferii sancționați într-un stat să conducă în altul. Statele membre au la dispoziție până la patru ani pentru a include aceste prevederi în legislația națională.

Principalele modificări

Noile reguli includ măsuri care s-au dovedit a îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră, printre care introducerea unui sistem de conducere asistată, valabil la nivelul UE, pentru șoferii de 17 ani și o perioadă de probă la nivelul UE pentru șoferii începători, se precizează în comunicatul de presă.

Citește și
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace

Permisul de conducere va deveni digital, astfel că va putea fi accesat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în viitorul portofel european de identitate digitală. Permisul în format fizic va fi disponibil la cerere.

„Această inovație va simplifica procedurile administrative atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritățile naționale, facilitând considerabil înlocuirea, reînnoirea și schimbul permisului atunci când o persoană se mută într-un alt stat membru. După o scurtă perioadă de tranziție, permisele digitale vor fi emise în mod implicit în toate statele membre”, se arată în comunicat.

Noua Directivă introduce un sistem de conducere asistată la nivelul UE pentru șoferii de 17 ani ai vehiculelor din categoria B. Ei vor putea conduce în anumite condiții, alături de un șofer experimentat, inclusiv pentru unele categorii profesionale (categoria C), după regulile stabilite de state.

De asemenea, noua directivă introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători, în care aceștia vor fi supuși unor reguli și sancțiuni mai stricte.

„Acest lucru este esențial, deoarece, deși tinerii reprezintă doar 8% dintre conducătorii auto, 2 din 5 coliziuni mortale implică un șofer sau motociclist sub 30 de ani”, se mai arată în comunicat.

În plus, UE vrea monitorizarea mai sistematică a aptitudinilor fizice și mentale, inclusiv autoevaluări obligatorii de sănătate la emiterea şi reînnoirea permisului, suplimentate de mecanisme naționale

„Șoferilor li se va cere să completeze o autoevaluare înainte de emiterea permisului și la fiecare reînnoire, sau să respecte alte sisteme de evaluare stabilite la nivel național” potrivit documentului.

Permise cu perioadă de valabilitate redusă

Statele membre pot decide să scurteze durata de valabilitate a permiselor pentru șoferii care depășesc o anumită vârstă și pot impune controale medicale mai dese sau cursuri de actualizare a cunoștințelor.

Examenul auto va include în mod explicit evaluarea cunoștințelor privind unghiurile moarte, sistemele de asistență la conducere, riscurile utilizării telefonului la volan, deschiderea în siguranță a portierelor, precum și interacțiunea corectă cu pietonii, bicicliștii și alți participanți vulnerabili la trafic.

Permisele de conducere obținute în țări terțe și preschimbate într-un stat membru vor fi recunoscute în întreaga Uniune Europeană doar dacă respectivele țări îndeplinesc standarde de siguranță rutieră similare cu cele stabilite de Comisie și de statele membre.

„Noua legislație este acum în vigoare și va deveni aplicabilă în statele membre în patru ani, după transpunerea în legislațiile naționale, cu excepția regulilor privind vehiculele cu propulsie alternativă și conducerea asistată, care vor deveni aplicabile în doi, respectiv trei ani”, mai arată comunicatul.

Modificările vin în contextul în care în 2024, 19.940 de persoane au fost ucise în accidente rutiere în Uniunea Europeană. UE și-a stabilit obiectivul ambițios „Viziunea Zero” – zero decese rutiere până în 2050, cu un obiectiv intermediar de reducere a fatalităților cu 50% până în 2030.

Pescarii din Târgu Jiu sărbătoresc finalul de an cu o petrecere dedicată lor: „Mă simt extraordinar, la fel și prietenii mei”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: uniunea europeana, soferi, permis de conducere,

Dată publicare: 30-11-2025 10:21

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Citește și...
Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace
Stiri externe
Volodimir Zelenski se întâlnește luni cu Emmanuel Macron la Paris în timp ce emisarii săi negociază cu SUA un plan de pace

Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia.

Atac armat în SUA. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost rănite
Stiri externe
Atac armat în SUA. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost rănite

Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din statul California, în vestul Statelor Unite.

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

Recomandări
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare
Stiri externe
Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare

Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

21:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28