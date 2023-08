Slovenia, lovită de inundaţii de proporţii „biblice”. Apa a atins 2 metri în unele locuri. VIDEO

Ploile torențiale au întrerupt traficul şi au provocat pene de curent, în timp ce oamenii au trebuit să fie evacuaţi cu elicopterele din unele zone, relatează Reuters, citează news.ro.

Agenţia de Mediu din Slovenia a emis o avertizare cod roşu de inundaţii pe scară largă.

Meteorologii spun că ploile abundente, care ar urma să se extindă spre sud, în Croaţia şi Bosnia, vor dura cel puţin 24 de ore.

Salvatorii s-au străduit să ajungă în zonele inundate şi au lansat un apel public cerând bărci de cauciuc care să fie folosite în locurile unde drumurile au fost închise şi impracticabile din cauza alunecărilor de teren.

Very difficult situation due to #floods in #Slovenia.

On the footage, the flood carries the gas tankers.

