Sfârșitul tragic al Karinei, o tânără violată și ucisă de soldații ruși. Mărturiile terifiante ale tatălui ei

Aceștia au torturat-o și, cel mai probabil, violat-o, după cum a spus tatăl ei vitreg, Andriy Dereko, pentru Kyiv Independent.

„A fost clar că ei (n.r.-polițiștii) știau că a fost torturată, însă anchetatorul nu ne-a spus în față. Ne-a spus: Nu am niciun drept moral să vă spun, însă ne-a lăsat de înțeles”, a spus tatăl vitreg.

Potrivit lui, fiica sa vitregă era o femeie tânără ce lucra ca manager la un sushi bar local și nu reprezenta nicio amenințare pentru nimeni.

Poliția nu a arătat trupul Karinei părinților, explicând că ar fi prea șocant pentru ei să-l vadă. A fost înmormântată într-un coșciug închis pe 13 aprilie în Bila Tserkva, la o zi după ce a fost identificată.

Powerful set of pictures by our photographer @PauloGrover of an emotional funeral ceremony of Karina Yershova in

Bila Tservka ,Kyiv #UkraineRussiaWar #Ukraine️ pic.twitter.com/QW8gLBnKcY