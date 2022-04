Putin: „Eliberarea Mariupolului este un succes”. Președintele promite să „salveze viaţa” celor care se predau

”Sfârşitul activităţii de eliberare a Mariupolului este un succes”, îi spune Vladimir Putin ministrului său al Apărării Serghei Şoigu, după ce îi spune că o luare cu asalt a Azovstal ”nu este potrivită” şi că este necesar ca ”zona (să fie asediată) în aşa fel încât să nu treacă nici măcar o muscă”.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib