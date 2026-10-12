Luna trecută a marcat de asemenea cea de-a doua lună consecutivă anul acesta când temperaturile globale au depăşit pragul de 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a precizat luni Copernicus, potrivit Agerpres.

Pentru Europa de Vest a fost cea mai caldă lună septembrie înregistrată vreodată, în timp ce pentru Europa per ansamblu a fost cea de-a treia cea mai caldă.

Condiţiile de secetă prelungită au dus la debite fluviale record de scăzute în luna septembrie pe anumite porţiuni de pe Rin, Dunăre, Vistula şi Garonne-Dordogne. Nivelurile scăzute ale fluviilor au cauzat perturbări ale navigaţiei, rezervelor de apă şi în agricultură în mai multe ţări, a precizat Copernicus.

În acelaşi timp, în regiunea Antarctica, suprafaţa gheţii marine a atins al treilea cel mai mic nivel maxim anula înregistrat pe perioada iernii.

Potrivit directorului programului Copernicus, Carlo Buontempo, ''temperaturi excepţional de ridicate'' s-au înregistrat din nou în unele regiuni din Europa după o vară extremă.

''Traversăm o nouă serie de luni cu temperaturi peste pragul de 1,5 grade Celsius, iar cum El Nino se intensifică există probabilitatea prelungirii şi în 2027''.

Depăşirea pragului de 1,5 grade prevăzut în Acordul de la Paris privind schimbările climatice a fost ''doar o chestiune de timp'', a spus Buontempo.

''Cât de mult vom depăşi limita şi pentru cât timp depinde doar de noi''.

În 2015, 195 de state au semnat Acordul de la Paris, un tratat internaţional cu caracter juridic obligatoriu al cărui obiectiv este limitarea încălzirii globale sub pragul de 2 grade Celsius în comparaţie cu nivelurile preindustriale, ideal la mai puţin de 1,5 grade Celsius.