Medicul cardiolog Ștefan Busnatu, doctor în științe medicale, a explicat că pentru măsurarea tensiunii arteriale ideal este să fie folosit un aparat pentru braț, nu unul pentru încheietură.

„E foarte important, în principiu, să avem în vedere că tensiunea arterială reacționează la emoție foarte mult. Dacă suntem în situația în care suntem o persoană emotivă, eu aș zice că primul lucru pe care trebuie să îl avem în vedere, atunci când ne dorim să ne măsurăm tensiunea arterială, să o măsurăm într-un moment în care nu suntem surescitați emoțional. Asta ține de componenta mentală”, a afirmat dr. Ștefan Busnatu, luni seară, la un post TV, potrivit News.ro.

Poziția corpului contează

Potrivit acestuia, este extrem de important ca, în momentul măsurării tensiunii arteriale, organismul să fie într-o poziție relaxată.

„Așa, ca niște principii generale, e important că avem un spătar astfel încât spatele să se rezeme, să nu existe contractură la nivelul mușchilor paravertebrali, e important ca picioarele noastre să atingă solul, tălpile să fie bine așezate pe podea. Trebuie să știm că e bine să nu măsurăm când simțim nevoia să mergem la toaletă, că și atunci vom avea în vedere o creștere de 6-8 milimetri coloană de mercur”, a explicat medicul.

Factori care influențează măsurarea

Ștefan Busnatu a subliniat că fumătorii trebuie să nu își măsoare tensiunea timp de jumătate de oră până la o oră după ce au fumat, pentru că tutunul crește tensiunea arterială și pulsul, la fel și cafeaua.

Persoanele care au tensiunea peste 135 ar trebui să urmărească periodic valorile tensiunii arteriale și să țină cont și de cantitatea de sare pe care au consumat-o.