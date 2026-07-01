Acei preoţi au fost hirotoniţi miercuri, în pofida perspectivei de a fi excluşi din Biserica Catolică.

Ceremonia, care a durat câteva ore, a început miercuri dimineaţă în faţa a mii de credincioşi reuniţi în Écône, o localitate din cantonul Valais din Elveţia, unde se află sediul seminarului preoţesc al acestei comunităţi tradiţionaliste.

Vaticanul anunţase deja că hirotonirile nu erau autorizate şi avertizase asupra unor consecinţe grave, în conformitate cu dreptul canonic.

Potrivit dreptului canonic, hirotonirile episcopale efectuate fără consimţământul papei sunt considerate o încălcare gravă şi un "act schismatic" care atrage automat excomunicarea - adică excluderea din Biserica Catolică - a celor implicaţi.

Avertismentul final al Papei Leon al XIV-lea a fost ignorat. Marţi, papa Leon al XIV-lea le-a adresat un apel final membrilor SSPX.

"În acest spirit şi plin de afecţiune creştină, vă implor şi vă rog din toată inima: vă rog, întoarceţi-vă!", a scris el.

Suveranul pontif a calificat acele hirotoniri drept un "act schismatic", care ar invalida sacramentele administrate credincioşilor catolici de către episcopi, iar noii episcopi ai SSPX sunt consideraţi ilegitimi în ochii Vaticanului.

Cu toate acestea, Societatea Sfântului Pius al X-lea a dus la îndeplinire această măsură, aşa cum fusese anunţat anterior. În predica sa, superiorul general al SSPX, Davide Pagliarani, a declarat: "Suntem pregătiţi să plătim orice preţ pentru a salva Biserica".

Confreria consideră reformele de modernizare drept o "autodistrugere a Bisericii", pe care doreşte să o împiedice cu orice preţ.

Asociaţia respinge reformele. Unul dintre episcopii săi neagă Holocaustul

Comunitatea SSPX a fost înfiinţată în 1970 de arhiepiscopul francez Marcel Lefebvre şi, până în prezent, respinge reformele cheie ale Conciliului Vatican II (1962-1965). Acel conciliu a schimbat fundamental relaţiile cu ceilalţi creştini, cu evreii şi cu alte religii, precum şi cu laicii, şi a permis celebrarea liturghiei în limbile naţionale, în loc de latină.

În 1988, Lefebvre a hirotonit patru episcopi împotriva voinţei papei Ioan Paul al II-lea. El şi episcopii nou hirotoniţi au fost apoi excomunicaţi.

Cu toate acestea, Papa Benedict al XVI-lea a anulat pedeapsa în 2009, ca semn de reconciliere.

Decizia fostului papă german a stârnit critici la nivel mondial, deoarece unul dintre cei patru episcopi hirotoniţi la acea vreme era britanicul Richard Williamson, un negaţionist al Holocaustului.