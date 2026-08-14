Sultanul din Brunei a deposedat una dintre nurorile sale de toate titlurile regale după ce aceasta l-ar fi insultat printr-un comportament „nepotrivit" standardelor familiei regale.

Pengiran Raabi’atul Adawiyyah, în vârstă de 33 de ani, a fost acuzată că a arătat lipsă de respect față de sultanul Hassanal Bolkiah, în vârstă de 80 de ani, cel mai longeviv monarh aflat în viață din lume, potrivit postului național de televiziune RTB News, transmite New York Post.

Casa regală nu a precizat ce anume a făcut Pengiran pentru a-l jigni pe sultan și nici nu a oferit informații suplimentare despre incident. Biroul Mareșalului Palatului, care a făcut anunțul, a declarat că această chestiune a fost un ordin regal emis chiar de sultan.

Retragerea titlurilor a fost efectuată ca urmare a unui comportament al Pengiran Raabi’atul Adawiyyah considerat nepotrivit pentru soția unui membru al familiei regale.

Aproape 11 ani de căsnicie și patru copii

Pengiran s-a căsătorit cu prințul Abdul Malik în 2015, cuplul bucurându-se de o ceremonie somptuoasă de zece zile în palatul regal.

Cuplul are patru copii: prințesa Muthee’ah, în vârstă de 10 ani, prințesa Fathiyyah, în vârstă de opt ani, prințesa Khaalishah, în vârstă de șase ani, și prințesa Nabeelah, în vârstă de 16 luni.

Tatăl lor este al patrulea în linia de succesiune la tronul Bruneiului, o țară mică înconjurată de Malaezia și de Marea Chinei de Sud.

Deși sultanul din Brunei a retras titlurile regale ale Pengiran, cele ale copiilor săi au rămas neafectate, potrivit palatului.

Bolkiah a ocupat atât funcția de sultan, cât și pe cea de prim-ministru al Bruneiului de când țara și-a câștigat independența față de Marea Britanie, în 1984.

Sultanul a fost anterior ținta unor reacții internaționale negative, artiști precum George Clooney și Elton John protestând împotriva propunerii sale de a aplica pedeapsa cu moartea în Brunei pentru relațiile homosexuale și adulter.