Furtuna a blocat traficul, a paralizat aeroporturile și a lăsat sute de mii de locuințe fără curent electric.

Kevin Stitt, Oklahoma: „A nins în ultimele 24 de ore mai mult decât a nins, cred, în ultimii 40 de ani.”

Primarul New York-ului a ajutat localnicii și a pregătit adăposturi

Ninsorile care au cuprins inițial statele sudice s-au extins către coasta de est. Primarul orașului New York a pus mâna pe lopată și a ajutat un bărbat să-și scoată mașina din zăpadă. Edilul a anunțat că luni, toți elevii vor face cursurile online. Și a informat că au fost pregătite adăposturi pentru oamenii străzii, ori pentru cei care nu au posibilitatea de a se încălzi.

Zohran Mamdani, primarul orașului New York: „Pentru cei fără adăpost, frigul intens poate fi fatal. Doar duminică, înainte ca ninsoarea să înceapă, cel puțin cinci new-yorkezi au murit, au fost găsiți afară înghețați.”

Autoritățile din Philadelphia le-au transmis localnicilor să limiteze deplasările și, în caz de nevoie, să-și ajute vecinii.

Carlton Williams, Director of Clean and Green Initiatives for Philadelphia: „Vă rugăm să evitați șoselele. Este important, pentru că ne încetiniți operațiunile de curățare și prezența voastră reprezintă un risc nu doar pentru lucrătorii noștri, ci și pentru voi înșivă.”

Cel puțin 12 state au fost puse în stare de urgență, în contextul furtunii de zăpadă și al gerului prognozat pentru zilele care urmează.

În statul New York, la granița cu Canada, stratul de zăpadă ar putea depăși jumătate de metru.

Gov. Kathy Hochul, New York: „Un fel de asediu arctic a pus stăpânire pe statul nostru și pe multe alte state din țară, iar furtuna de zăpadă este extrem de violentă.”

Temperaturile sunt neobișnuit de scăzute – chiar și în această regiune obișnuită cu gerul.

Gov. Kathy Hochul, New York: „Recordurile la nivel de stat au fost deja spulberate. Informații șocante vin din Watertown. Temperatura reală în Watertown a fost de -36 de grade Celsius, iar -45 de grade Celsius în Copenhaga. Aceasta nu este temperatura resimțită, nu este indicele de vânt, aceasta este temperatura reală.”

Capitala federală Washington DC are parte de o combinație periculoasă de zăpadă și lapoviță.

Gheața și viscolul au afectat statele sudice și coasta de est

Anthony Crispino, Interim Director for the District of Columbia Department of Public Works: „S-a transformat în lapoviță, care va compacta zăpada, făcând-o puțin mai densă și, deci, mai greu de curățat.”

Gheața și viscolul au lăsat deja sute de mii de locuințe fără curent, mai ales în Louisiana și Texas.

Governor Henry McMaster, State of South Carolina: „Ați putea rămâne fără curent 4 zile ori chiar mai mult. Asta înseamnă că nu vă puteți încărca telefoanele, nu funcționează aparatele electrocasnice precum frigiderul, nu veți avea căldură. Și, pentru că drumurile vor fi acoperite cu polei, va fi greu oricui să ajungă la voi (să vă ajute).”

Departamentul Energiei a emis un ordin de urgență, care permite operatorului de rețea din Texas să folosească generatoarele de rezervă ale unităților esențiale din stat.

