Chinezii caută alianțe, americanii îl ridică în slăvi pe Trump: ”Mulțumim pentru conducerea dvs fantastică!”

După taxele vamale de 145% impuse de Casa Albă importurilor chinezești, Beijingul a ripostat vineri majorând tarifele pentru bunurile americane la 125%. Iar politica economică haotică a administrației Trump bulversează piețele globale și devalorizează activele americane.

Donald Trump: ”O să fie bine. Cred că totul se va termina foarte bine. Vor exista costuri și dificultăți ale tranziției (către o nouă ordine comercială globală), dar, în cele din urmă, va fi un lucru minunat”.

Însă realitatea, pe care președintele american o ignoră, arată că încrederea în cea mai mare economie a lumii a fost zdruncinată sever. Dolarul american a atins un minim al ultimilor 10 ani în raport cu francul elvețian, o monedă clasică de refugiu. De asemenea, aurul a atins un nivel record. Și acesta ar putea fi doar începutul, pentru că factorul agravant este incertitudinea.

”Reporter: După pauza de 90 de zile (în aplicarea tarifelor), veți institui unele și mai mari ori veți prelungi pauza?

Donald Trump: Posibil, dacă nu reușim să încheiem înțelegerile dorite, unele reciproc avantajoase”.

Josh Boak, The Associated Press: ”Problema principală este că administrația Trump dorește ca aceste țări să-și schimbe legislația în materie de taxare și reglementare. Iar asta cere timp, nu e ceva ce se poate rezolva peste noapte. Trump are de negociat cu peste 75 de țări, ceea ce înseamnă că ne așteaptă noi întorsături de situație. Tensiunile și turbulențele vor continua și în lunile următoare”.

”Mulțumim pentru felul în care ne conduceți”

Și faptul că la Casa Albă toată lumea îi cântă în strună președintelui nu face decât să sporească panica.

”- Sub conducerea dumneavoastră, vom revitaliza construcția de nave. Îi vom reda măreția!

- Mulțumim pentru felul în care ne conduceți.

- Ați fost ales cu un scor copleșitor!

- Domnule președinte, mulțumim pentru felul în care gestionați granițele noastre.

- Mulțumim pentru conducerea dumneavoastră fantastică”.

”Reporter: Care sunt următorii pași cu China?

Donald Trump: Păi, o să vedem ce se întâmplă. Ne-ar plăcea să putem încheia o înțelegere. Schimbăm regulile jocului. Și sunt convins că ne vom înțelege. Am un mare respect pentru președintele Xi, suntem prieteni vechi”.

Mike Valerio, CNN: ”Întrebarea este acum cine sună primul. Oamenii președintelui Trump dau de înțeles că nu vor face ei primul pas, ci așteaptă să-i sune Xi Jinping”.

Însă, în loc să inițieze dialogul, vineri Beijingul a ridicat miza, majorând taxele vamale pentru importurile din SUA la 125%.

Lin Jian, spokesman, Ministry of Foreign Affairs: ”China nu dorește un război comercial, dar nu se teme de el. Dacă SUA doresc cu adevărat să rezolve problema prin dialog și negocieri, atunci ar trebui să înceteze presiunile și conduita nesăbuită. Dacă însă SUA doresc un război comercial, atunci China va lupta până la capăt”.

China s-a aliat cu Spania și negociază cu țările din Asia de Sud-Est

„Nu există câștigători într-un război tarifar", a transmis liderul chinez cu ocazia unei întâlniri cu premierul spaniol Pedro Sanchez. China și Uniunea Europeană ar trebui să "se opună împreună practicilor de initimidare și agresiune", a declarat Xi Jinping.

Xi Jinping: ”Doar prin solidaritate și coordonare putem menține pacea globală, stabilitatea și prosperitatea”.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: ”Războaiele comerciale nu sunt bune și nu au câștigători. E limpede că întreaga lume are nevoie ca SUA și China să se așeze la masa discuțiilor”.

Încercarea Beijingului de a face front comun cu alte state împotriva Washingtonului nu se limitează la Uniunea Europeană.

Phelim Kine, China Correspondent, POLITICO: ”Președintele Xi va încerca să convingă alți parteneri comerciali, în special din Asia de Sud-Est, Malaiezia, Vietnam și Cambodgia, că el este noul lider de încredere în comerțul bazat pe reguli”.

Analiștii consideră că e puțin probabil ca Xi Jinping să facă primul pas către reconciliere.

Li Yuan, jurnalist The New York Times: ”Guvernul chinez are în spate o lungă istorie în ceea ce privește practica de a-și sili poporul să îndure greutăți. Să nu uităm că, în timpul „Marelui salt înainte”, zeci de milioane de chinezi au murit de foame pentru că Mao a vrut să industrializaze țara în ritm accelerat. Pe de altă parte, economia chineză se confruntă cu probleme deja de câțiva ani. Rata șomajului în rândul tinerilor este foarte ridicată, iar președintele Xi Jinping le-a transmis acestora: „hrăniți-vă cu amărăciune, împăcați-vă cu situația”.

”Reporter: Domnule președinte, China a ripostat astăzi reducând numărul de filme americane ce vor fi lansate în cinematografele din China. Ce părere aveți despre faptul că Beijingul vizeaza exporturile culturale ale SUA?

Donald Trump: Am auzit și mai rele...”.

