Rușii riscă să piardă Bahmutul, iar liderii armatei se luptă între ei. Mesajul lui Prigojin către rivalul de la Moscova

Această nouă declaraţie provocatoare a şefului Wagner la adresa conducerii militare a Rusiei venind în contextul în care şeful mercenarilor Wagner susţine că luptătorii săi sunt lăsaţi fără muniţie, iar forţele ruse ar fi fost nevoite să se retragă în faţa contraofensivei ucrainene, ceea ce Moscova neagă.

"Vă cer să veniţi pe teritoriul oraşului Bahmut, care este controlat de unităţile paramilitare ruse, şi să evaluaţi situaţia pe cont propriu", a declarat Prigojin într-o scrisoare adresată ministrului rus al apărării, Serghei Şoigu, pe care a distribuit-o vineri pe conturile sale de social media, informează News.ro, care citează CNN.

#Prigozhin invited #Shoigu to come to #Bakhmut to "evaluate the situation". pic.twitter.com/TSr63RxfCM