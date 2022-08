Rușii bombardează încontinuu civilii din Ucraina, iar Medvedev vorbește despre ”accidente” la centralele nucleare din UE

Între timp, pe front, armata rusă şi-a intensificat atacurile aeriene şi încearcă să-şi relanseze ofensiva în estul Ucrainei.

Cel puțin două persoane au fost ucise și 13 rănite în bombardamentele de vineri asupra orașului Kramatorsk, ultimul oraș important aflat încă sub control ucrainean în regiunea Donețk.

11 rachete au lovit vineri orașul Kramatorsk, considerată o redută importantă a ucrainenilor în regiunea Donețk.

”M-am dus la culcare. Imediat apoi am auzit exploziile, cum mi-am deschis ochii am văzut ferestrele larg deschise și luminile de afară, am fugit cu familia la adăpost. Iar dimineața când am ieșit am găsit asta”.

”Crezi că (rușii) ne bombardează doar pe noi? Bombardează toată Ucraina, sunt nenorociți. Și asta nu este suficient pentru ei".

Potrivit Moscovei, trupele sale ar fi făcut progrese mai ales în luptele pentru controlul localităţii Soledar, la circa 10 kilometri nord-est de Bahmut. Aici se află un nod strategic de comunicaţii a cărui cucerire ar permite rușilor să-şi concentreze ofensiva către oraşele Sloviansk şi Kramatorsk.

”A fost cel mai grav atac de aici, de la începutul războiului”

În acest timp, guvernul de la Kiev intensifica eforturile de a evacua două treimi dintre locuitorii regiunii Doneţk, înainte de venirea iernii. În teritoriile controlate de forţele Kievului trăiesc în jur de 350.000 de oameni. 220.000 dintre aceştia - dintre care 52.000 de copii - riscă să nu se poată încălzi din cauza distrugerilor provocate de război infrastructurii.

Situația rămâne critică și în apropierei de centrala nucleară de la Zaporojie, ocupată de ruși, care bombardează de aici localitițățile din jur.

Gordian Fritz, RTL: ”În total, 80 de lovituri au fost date asupra Marhanets și Nikopol în timpul nopții. Toate obuzele au fost trase din zona centralei nucleare de peste râu. 13 persoane au fost ucise. A fost cel mai grav atac de aici, de la începutul războiului".

Oleksandr Sayuk, primarul din Nikopol: ”Orașul nostru este bombardat din zona în care se află centrala nucleară. Dar nu avem nicio posibilitate să ripostăm. Centrala nucleară este un obiectiv extrem de periculos".

Medvedev: ”Să nu uităm că și UE are centrale nucleare. Iar accidente se pot întâmpla și acolo”

Dar Moscova contină să amenințe. "Să nu uităm că și Uniunea Europeană are centrale nucleare. Iar accidente se pot întâmpla și acolo". A spus-o Dmitri Medvedev, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, după ce aliații occidentali ai Ucrainei au acuzat Rusia că a creat riscul unei catastrofe nucleare, prin staționarea de forțe în jurul centralei de la Zaporojie.

După Letonia, Lituania şi Cehia, Estonia si Finlanda au sistat emiterea de vize pentru majoritatea ruşilor, pentru că - potrivit șefei guvernului de la Talin- „vizitarea Europei este un privilegiu, nu un drept al omului”. Președintele Zelenski speră ca întreaga lume să urmeze exemplul acestor state.

Volodimir Zelenski: ”După tot ce au făcut ocupanții ruși în Ucraina, nu poate exista decât o singură atitudine față de Rusia - trebuie privită drept stat terorist. Iar acest lucru ar trebui să determine și atitudinea față de cetățenii Rusiei".

Rușii recunosc că au ajuns un ”stat- paria pe scena internațională”

La Moscova, jurnaliştii credincioşi Kremlinului fie bravează:

Tatiana Remezova, analistă economică: „Majoritatea rușilor probabil nici nu vor observa. După cum a demonstrat un sondaj recent, 69% din ruși nu au călătorit niciodată în străinătate”.

...fie apasă pedala autovictimizării.

Igor Korotcenko, analist militar: ”Rusia a ajuns un stat- paria pe scena internațională. Ne lipsesc doar stelele galbene. Pe baza filtrărilor care decid cine este primit și cine nu poate vizita anumite obiective din Europa, rușii nu sunt primiți. Procesul avansează rapid. În mod dezgustător, politicienii europeni încep să se implice în asta".

În altă ordine de idei, atacarea bazei aeriene ruseşti din Crimeea i-a speriat serios pe oameni. Primii au fugit turiştii, dar acum pleacă masiv şi localnici, speriaţi că frontul se va muta în peninsula anexată de Moscova în 2014.

Consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei a postat imagini cu un uriaş ambuteiaj în trafic. Şirul de mașini depăşeşte 100 de km.

Iar gafa scăpată într-o transmisiune a postului Russia Today nu e deloc de natură să-i liniştească pe locuitori. În timp ce un ofiţer rus anunţa instalarea în Crimeea a unui sistem de apărare anti-aeriană, presupusele rachete S400 erau bătute de vânt, ca nişte jucării gonflabile... ce şi erau.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 13-08-2022 08:33