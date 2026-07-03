Rusia se pregătește pentru debarcarea forțelor Ucrainei în Crimeea. Harta pe care rușii o studiază de zor | FOTO

Peninsula Crimeea, ocupată ilegal de ruși în 2014, este acum în stare de alertă după ultimele atacuri lansate de ucraineni, declanșând acum o penurie de combustibil, dar și de electricitate.

Recent, a apărut informația potrivit căreia rușii s-ar pregăti de o debarcare a Ucrainei în Crimeea, cel puțin l-a stadiul de scenariu.

Expertul militar rus și colonelul în rezervă Viktor Murakhovsky a declarat că a participat la exercițiul operațional de comandă și stat major „Crimean Reveille”, dedicat unei posibile debarcări a Forțelor Armate Ucrainene în Crimeea anexată și măsurilor de respingere a acesteia.

„Conform scenariului, statele majore au fost alcătuite din ofițeri (în rezervă și în rezervă) ai forțelor noastre armate. Tabăra «albastră» a acționat neconvențional, folosind pe scară largă cele mai moderne echipamente de detectare și angajare. Tabăra «roșie» a fost nevoită să acționeze defensiv. În ansamblu, exercițiul s-a desfășurat fără probleme și la un nivel ridicat, mulțumită organizatorilor”, a declarat el pe canalul său de Telegram, potrivit The Moscow Times, publicație rusă independentă, neafiliată Kremlinului, care citează The Insider.