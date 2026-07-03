Rusia se pregătește pentru debarcarea forțelor Ucrainei în Crimeea. Harta pe care rușii o studiază de zor | FOTO

Peninsula Crimeea, ocupată ilegal de ruși în 2014, este acum în stare de alertă după ultimele atacuri lansate de ucraineni, declanșând acum o penurie de combustibil, dar și de electricitate.
Recent, a apărut informația potrivit căreia rușii s-ar pregăti de o debarcare a Ucrainei în Crimeea, cel puțin l-a stadiul de scenariu.
Expertul militar rus și colonelul în rezervă Viktor Murakhovsky a declarat că a participat la exercițiul operațional de comandă și stat major „Crimean Reveille”, dedicat unei posibile debarcări a Forțelor Armate Ucrainene în Crimeea anexată și măsurilor de respingere a acesteia.
„Conform scenariului, statele majore au fost alcătuite din ofițeri (în rezervă și în rezervă) ai forțelor noastre armate. Tabăra «albastră» a acționat neconvențional, folosind pe scară largă cele mai moderne echipamente de detectare și angajare. Tabăra «roșie» a fost nevoită să acționeze defensiv. În ansamblu, exercițiul s-a desfășurat fără probleme și la un nivel ridicat, mulțumită organizatorilor”, a declarat el pe canalul său de Telegram, potrivit The Moscow Times, publicație rusă independentă, neafiliată Kremlinului, care citează The Insider.
Ce fel de hartă a Crimeei studiază rușii
După cum subliniază The Insider, Murakhovsky a atașat o hartă topografică a Crimeei și a zonei adiacente din Marea Neagră în sistemul de coordonate din 1942 (SK-42), care este utilizat în editorul grafic al serviciilor de securitate rusești, Ravelin. Harta prezintă numeroase săgeți albastre și rute care pornesc din Odesa și din nord-vestul Mării Negre către Crimeea, precum și poziții defensive marcate cu roșu în jurul orașului Sevastopol, în nordul și estul Crimeei, inclusiv în regiunea Kerci și în Strâmtoarea Kerci.
The Insider subliniază că, judecând după postarea lui Murakhovsky și harta atașată, scenariul nu simula o operațiune amfibie clasică din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, ci o operațiune modernă care implică utilizarea masivă a dronelor, a armelor de precizie cu rază lungă de acțiune și a ambarcațiunilor de mare viteză.
În ultimele săptămâni, armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii logistice militare din Crimeea anexată. În iunie, au fost vizate podurile care leagă regiunea Herson de peninsulă, precum și podul feroviar peste Canalul Crimeei de Nord. Pe 30 iunie, forțele ucrainene au anunțat că au lovit un pod rutier din apropierea Mării Azov, în regiunea Zaporojie ocupată, și un pod feroviar din localitatea Ichki, în Crimeea.
Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că obiectivul este izolarea Crimeei și transformarea acesteia „într-o insulă”, iar comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot, Robert Brovdi, a susținut că atacurile au provocat probleme de aprovizionare și au afectat sezonul turistic din peninsulă. Pe 24 iunie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat o operațiune în Crimeea menită să constrângă Rusia să accepte pacea, iar o zi mai târziu a aprobat o operațiune de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), fără a oferi detalii suplimentare.
Sursa:
The Moscow Times
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