De trei ori în ultima lună, Ministerul de Interne a publicat documente identice pe portalul online al Rusiei pentru discutarea publică a viitoarelor reglementări. Motivul pentru aceste încărcări multiple rămâne neclar, artă Meduza. Documentele sunt un proiect de decret care stabilește tipurile de date pe care statul le va înregistra despre străinii care vizitează țara. Într-una dintre aceste încărcări, documentele atașate precizează că un ordin prezidențial impune legislatorilor să prezinte un proiect de rezoluție Cabinetului până la 30 iunie 2026.

Conform documentelor publicate online, sistemul de „profil digital” va fi un vast depozit de informații despre cetățenii străini și apatrizii care intră, ies și locuiesc în Rusia. Diverse agenții federale vor fi obligate să introducă datele existente despre străini într-o singură bază de date centralizată, gestionată de Ministerul de Interne.

Funcționarii vor compila un dosar unic pentru fiecare străin, atribuind un „nivel de încredere” pe baza disponibilității datelor biometrice ale persoanei (fotografii și amprente digitale).



Cum obțin informațiile

Autoritățile colectează deja date personale biometrice de la străinii care vizitează țara. De la începutul anului 2025, accesul străinilor la numerele de telefon rusești a fost restricționat la cei care își creează un cont pe portalul online al Serviciilor de Stat și se prezintă la o bancă pentru a depune fotografii și înregistrări vocale în persoană. De la 1 decembrie 2024, străinii care aterizează pe aeroporturile din Moscova sunt, de asemenea, obligați să furnizeze date biometrice (inclusiv amprente digitale) la intrare.

Funcționarii înregistrează o gamă largă de informații, de la cele de bază, cum ar fi numele, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul de telefon și adresa de e-mail, până la detalii specifice, cum ar fi starea medicală pentru care unui vizitator i-a fost refuzată intrarea în țară. (Rusia interzice intrarea străinilor care suferă de una dintre cele 16 boli considerate periculoase pentru public, de la HIV la infecții cu coronavirus.)

Profilurile digitale ale străinilor vor documenta, de asemenea, toate legăturile familiale, cu dosare separate pentru membrii familiei imediate, inclusiv copiii.



O prioritate națională

Ordonanța executivă a lui Vladimir Putin din iulie 2025 enumeră 25 de categorii de date care trebuie colectate de cel puțin 14 agenții diferite. În proiectul de decret guvernamental elaborat de Ministerul de Interne, fiecare categorie se extinde într-o listă de încă două duzini de elemente. Aceste liste și subliste se suprapun uneori. Unele agenții, precum Serviciul Federal pentru Supravegherea Educației și Științei (Rosobrnadzor), au desemnat zeci de puncte de date pe care le vor colecta despre străini.

Deși Rusia nu poate interzice constituțional propriilor cetățeni să intre în țară, îi urmărește totuși prin intermediul unui registru federal al populației creat în urmă cu câțiva ani în cadrul Serviciului Federal de Impozite. În același timp, noul profil digital este conceput pentru a înregistra toți străinii prezenți în Rusia, precum și cei care intenționează să intre în țară și care și-au depus documentele.

Autoritățile au oferit diverse justificări pentru colectarea unor informații atât de ample. Proiectul guvernului subliniază obiective care diferă ușor de cele din decretul prezidențial al lui Putin. În timp ce obiectivele președintelui erau asigurarea securității statului, protejarea ordinii publice și îmbunătățirea politicii federale în materie de migrație, textul Ministerului de Interne se concentrează în întregime pe „situația și procesele” migrației din Rusia.