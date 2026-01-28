O fotografie cu Trump și Putin de la summitul din Alaska a fost înrămată și expusă pe holul Casei Albe | FOTO

O fotografiea preşedintelui american Donald Trump şi a liderului rus Vladimir Putin din timpul întâlnirii lor din Alaska de anul trecut a fost înrămată şi agăţată pe holul Casei Albe, a constatat jurnalista PBS News Elizabeth Landers.

Lorena Mihăilă

Fotografia a fost făcută pe 15 august 2025 în Alaska, când Trump l-a întâmpinat pe Putin cu covorul roşu.

Sub această fotografie se află o fotografie înrămată a preşedintelui SUA cu nepoata sa.

„Mai e ceva ce am observat în vestibulul care leagă aripa de vest de reşedinţă, ceva ce nu văzusem până atunci: o fotografie înrămată a preşedinţilor Trump şi Putin la summitul din vară din Alaska. În fotografia de jos apare preşedintele Trump împreună cu una dintre nepoatele sale”, a scris pe X Elizabeth Landers.


Pe 15 august 2025, preşedintele SUA şi liderul de la Kremlin s-au întâlnit la Anchorage pentru prima dată în timpul noului mandat al lui Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după începerea războiului rus de agresiune în Ucraina.

Trump l-a întâmpinat cu căldură pe şeful Kremlinului în Alaska, întinzându-i un covor roşu,

Conform presei, Putin i-a ţinut atunci preşedintelui SUA o lungă lecţie de istorie, ceea ce l-a enervat, iar summitul s-a încheiat fără rezultate.


Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, alaska, vladimir putin, casa alba,

