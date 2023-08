Rusia este dispusă să colaboreze militar cu alte țări. Anunțul neașteptat făcut de Vladimir Putin VIDEO

”Propunem o dezvoltare a cooperării într-o serie de domenii, inclusiv în formare de personal, formare de personal militar străin şi îmbunătăţirea calificării sale, prin desfăşurarea de exerciţii comune de comandament şi de stat major şi altor exerciţii. Şi ne aşteptăm, la fel ca înainte, să se încheie acorduri şi contracte de export în marginea Forumului”, declară liderul de Kremlin în acest mesaj video.

Russia wants to cooperate in the training of military personnel and joint exercises with friendly countries. pic.twitter.com/r0corwBPuu

Rusia este ”deschisă aprofundării” unor parteneriate tehnologice egale şi cooperării militaro-tehnice cu alte ţări ”care îşi apără interesele naţionale, calea dezvoltării independente şi care consideră că este fundemantal de important să construiască împreună un sistem de securitate egal şi indivizibil care să apere în mod fiabil fiecare stat”, subliniază el.

”Suntem încântaţi că tot mai multe companii străine de apărare iau parte la Forum”, salută Putin.

”Anul trecut, 32 de participanţi şi-au expus produsele aici. Anul acesta numărul lor a crescut la 82”, anunţă el.

