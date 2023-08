Oficial ucrainean de rang înalt: Revolta lui Prigojin a fost „o operațiune specială“ planificată de Putin. Scopul acestuia

„Astăzi, putem spune deja că a fost o operațiune specială coordonată de Putin pentru a-i demasca pe acei generali care nu i-au fost în totalitate loiali lui și anturajul său”, a afirmat Danilov.

Oficialul a sugerat că Kievul este la curent cu numărul acestor generali. Potrivit acestuia, unii dintre ei se află în prezent în spatele gratiilor, după ce au fost eliberați din funcții.

Danilov a mai spus că „divergențele” din cadrul statului rus vor continua să capete amploare, conform The New Voice of Ukraine.

„Și credem că acest lucru se va întâmpla în toamna sau iarna acestui an, deoarece numărul persoanelor care înțeleg unde i-a condus Putin crește în fiecare zi”, a adăugat el.

Întrebat de un jurnalist despre cine ar putea provoca următoarea revoltă în Rusia, Danilov a spus că această întrebare „necesită timp” pentru un răspuns.

În opinia sa, ar putea fi vorba despre o figură necunoscută, care va fi susținută rapid de oameni, deoarece în Rusia, „dragostea este la doar un pas de ură”, sugerând că opinia publică din țară s-ar putea întoarce rapid împotriva guvernării lui Putin.

Anterior, The Washington Post a raportat că agențiile ruse de informații l-au informat pe Putin despre revolta lui Wagner cu cel puțin câteva zile înainte de a avea loc.

Sursa: The New Voice of Ukraine Etichete: , , , , Dată publicare: 09-08-2023 15:59