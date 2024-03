Rușii au publicat poze cu câțiva presupuși suspecți în atacul terorist din Moscova. Cum arată și din ce țară provin | FOTO

Peste 115 persoane au fost ucise în timpul atacului terorist din Moscova, pe care gruparea Stat Islamic (SI) l-a revendicat deja.

Recent, imagini ale presupușilor teroriști au fost publicate pe rețelele de socializare, împreună cu armele folosite în timpul împușcăturilor în masă. Trei copii s-ar fi aflat printre morți, iar bilanțul se așteaptă să crească.

Canalul Telegram VChK-OGPU, care susține că are legătură cu serviciile de securitate ruse, a postat interviuri audio și video cu supraviețuitori. Un clip arată o femeie întinsă pe un pat de spital care a descris cum atacatorii "au intrat în fugă și au început să tragă în oameni".

"M-am aruncat la pământ și m-am prefăcut că sunt moartă. Fata de lângă mine fusese ucisă", a spus femeia. Poveștile altor supraviețuitori au fost interviuri audio, iar o femeie anonimă a povestit canalului cum "au început să ne împuște din spate".

Agențiile de presă rusești au anunțat că 11 persoane au fost arestate, inclusiv patru persoane direct implicate în atacul din sala de concerte, potrivit Newsweek.

Alexandr Bortnikov, directorul principalei agenții de informații a Rusiei, FSB, l-a informat pe președintele Putin că 11 persoane au fost arestate, inclusiv patru persoane implicate în atacul de vineri de la locul de desfășurare, a relatat agenția de presă de stat TASS.

Mass-media de stat nu au dat imediat numele niciunuia dintre suspecți. Cu toate acestea, identitățile a șase suspecți, care ar fi fost cetățeni din Tadjikistan, cu vârste cuprinse între 19 și 51 de ani, au fost numite și ilustrate pe canalele rusești Telegram.

Suspecții ar fi Faizov Rivozhidin Zokirdzhonovici, Ismoilov Rivozhidin Islomovici, Faizov Muhammad-Sobir Zokirdzhonovici, Nasramailov Makhamadrasul Zarabidinovici Nasramailov, Safolzoda Shohinjon Abdugaforovovici și Nazarov Rustam Isroilovici.

Russian Telegram channels publish a list of six alleged suspects in the terrorist attack at Crocus City Hall.

1. Faizov Rivozhidin Zokirdzhonovich (20.05.2004).

2. Ismoilov Rivozhidin Islomovich (25.09.1972).

3. Faizov Muhammad-Sobir Zokirdzhonovich (20.05.2004).

4.… https://t.co/2ua1NXopDi pic.twitter.com/M7y3PbDAwm