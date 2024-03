Atacul terorist de la Moscova, revendicat de gruparea jihadistă SI. Principalele reacții

Acesta este un "atentat terorist sângeros" şi o "crimă monstruoasă", a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Ucraina, care face faţă de peste doi ani unei ofensive militare ruse, "nu are absolut nimic de-a face" cu atacul, a declarat consilierul preşedinţiei ucrainene, Mihailo Podoliak.

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.

First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…