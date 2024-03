UPDATE Atac armat într-o sală de concerte din Moscova. Cel puțin 40 de persoane au fost ucise și alte zeci, rănite

O evacuare a oamenilor era în curs de desfăşurare. Agenţia TASS relatează o explozie, în timp ce RIA anunţă un incendiu în această celebră sală din cartierul Krasnogorsk, scrie News.ro.

Pe lângă morți, cel puțin 100 de persoane au fost de asemenea rănite în atacul comis de trei bărbați îmbrăcați în camuflaj.

Agențiile de presă rusă evocă morți și răniți în urma acestui atac.

„Persoane necunoscute au deschis focul. În acest moment are loc o evacuare a oamenilor", au declarat pentru TASS o sursă din serviciile de informaţii.

At least 40 people have been killed and over 100 injured in the shooting at a concert hall in Moscow, according to Telegram channels 112 and SHOT.

Up to 200 people could still be trapped inside.

