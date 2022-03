Rusia a început atacul asupra Kievului. Turnul de comunicații a fost lovit de un proiectil

Știrea este în curs de actualizare!

Circulă deja imagini pe rețelele de socializare cu acest turn fumegând, care ar fi fost atins, dar nu dărâmat.

Au fost, însă, afectate multe clădiri din preajma acestui turn.

Potrivit înregistraărilor VIDEO care sunt publicate pe rețelele de socializare, cel puțin 3 oameni au murit în urma acestui atac.

Deocamdată nu există informații oficiale despre aceste victime.

Construcția din oţel are o înălțime de 385 de metri și este folosită pentru transmisii TV, radio și comunicații.

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.

Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw