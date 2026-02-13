În ciuda războiului de aproape patru ani cu Rusia, Ucraina continuă să transporte petrol rusesc către Slovacia și Ungaria, chiar dacă a oprit tranzitul gazului rusesc la începutul anului trecut, scrie Reuters.

Compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a raportat pe 27 ianuarie că Rusia a atacat una dintre instalațiile sale din estul Ucrainei, fără a specifica însă care anume. Cu toate acestea, oficialii orașului Brody, unde Druzhba se întâlnește cu conducta de petrol Brody-Odesa, au avertizat populația cu privire la poluarea cauzată de arderea produselor petroliere

Atacul a fost un caz rar în care forțele ruse au atacat un oleoduct prin care Rusia furnizează petrol către Europa. Ucraina, însă, a atacat în repetate rânduri Druzhba pe teritoriul rus.

Nu există plângeri privind aprovizionarea cu petrol

În timp ce întreruperile din trecut au stârnit proteste din partea Budapestei și Bratislavei, în ultimele săptămâni nu au existat rapoarte din Ucraina, Ungaria sau Slovacia cu privire la probleme legate de aprovizionarea cu petrol.

„Ungaria nu a protestat față de Rusia în legătură cu acest lucru. Nici măcar nu au putut pronunța cuvântul „Rusia”. Un exemplu perfect de standarde duble”, a scris Sybiha în postarea sa.

Răspunzând la remarca sa, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a sugerat că Kievul este responsabil pentru blocarea furnizării de energie electrică necesară funcționării conductei.

„De ce nu-l întrebi pe președintele tău când va permite restabilirea alimentării cu energie electrică a conductei?”, a spus Szijjarto pe X.

Din toamnă, Rusia și-a intensificat brusc atacurile cu rachete și drone asupra sectorului energetic al Ucrainei, iar populația și întreprinderile din regiuni întregi au fost private de energie electrică timp de multe ore în urma atacurilor asupra centralelor electrice.