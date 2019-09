Român condamnat în Marea Britanie pentru pedofilie. Cum găsea victimele

Andrei B., în vârstă de 32 de ani, a recunoscut în fața judecătorilor Tribunalului din Bristol că întreținut relații sexuale cu un minor, potrivit Bristol Post.

Bărbatul țintea copiii vulnerabili pe care îi contacta prin intermediul aplicației de mesagerie Kik, ce permite utilizatorilor să rămână anonimi.

Poliția spune că l-a luat în vizor pe român după ce a fost arestat pentru că a încercat să convingă o adolescentă de 14 ani să întrețină relații sexuale cu el. Copila provine dintr-o familie cu probleme, pe care bărbatul a abordat-o pe un grup dedicat tinerilor care se automutilează.

Românul a convins-o pe tânără să se întâlnească cu el și i-a oferit dulciuri și flori înainte să o ducă într-o locație ferită, unde au întreținut acte sexuale în mașina acestuia. Acest lucru a fost confirmat și de schimburile de mesaje între cei doi descoperite de polițiști în telefonul românului.

He was jailed for two counts of sexual communication with a child, two counts of meeting with a child following sexual grooming and sexual activity with a child.https://t.co/z6zALjYOjO