Un bărbat care susține că este ultima rudă în viață a lui Hitler, arestat pentru pedofilie

Romano-Lukas Hitler, în vârstă de 69 de ani, susține că este singura persoană din lume care poartă numele liderului nazist. Bărbatul originar din Goerlitz, spune că tatăl său ar fi fost nepotul fratelui mai mic al lui Hitler, potrivit Mirror.

Acesta a fost condamnat recent la închisoare, după ce tatăl unei fetițe de 13 ani a depus plângăre la poliție împotrivia sa.

"A ademenit-o în apartamentul său cu dulciuri, i-a luat haine și flori și chiar s-a oferit să se căsătorească cu ea", a declarat tatăl fetiței.

