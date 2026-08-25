Românul de 52 de ani ar fi furat ambarcațiunea de lux dintr-un port din insula Mallorca.

Dispariția iahtului a fost anunțată prin 112 și imediat autoritățile spaniole au intrat în alertă.

Grație semnalului GPS, anchetatorii au putut să identifice poziția iahtului care se îndepărtase deja de port.

Imediat au fost mobilizate un elicopter și două ambarcațiuni, cu misiunea de a intercepta iahtul.

Agenții i-au cerut în repetate rânduri fugarului să oprească, însă bărbatul și-a continuat cursa, ba mai mult, ar fi încercat să lovească bărcile Gărzii Civile. În final, a fost oprit.

Acum bărbatul este arestat pentru furt, atac asupra oamenilor legii și nesupunere față de autorități.