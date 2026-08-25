Cu echipajul poliției pe urmele sale, individul a ajuns pe această stradă dintr-un cartier de locuințe. A vrut să vireze, dar a intrat în două mașini, oprite la acest semafor. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în stâlpul semaforului, după care a ajuns pe trotuar, unde a lovit o femeie.

Apoi a abandonat mașina și a luat-o la fugă. A fost prins după 150 de metri. Acesta este finalul cursei nebunești, începute într-un alt loc din oraș. Acolo, bărbatul de 25 de ani a zărit mașina lăsată cu cheile în contact și, fară să stea pe gânduri, a plecat cu ea. Asta deși nu are permis de conducere.

Alertați, polițiștii l-au identificat în trafic și i-au făcut semn să oprească. Nu a făcut-o, nici după ce echipajul de la rutieră a pornit în urmărirea lui. La un moment dat, mașina a lovit un gard, dar și-a continuat cursa.

Polițiștii spun că în final l-au testat pe cel de la volan în privința consumului de alcool și substanțe psihoactive, iar rezultatele au fost negative. Acum tânărul este cercetat pentru furt, conducere fără permis, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.