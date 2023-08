Roboții care schimbă fața medicinei, la Beijing. Sunt folosiți în chirurgie și aduc o "recuperare mai rapidă pentru pacient"

Și devin tot mai „isteți” și câinii-roboți. De pildă, pot să pornească aerul condiționat, dacă le ceri asta.

Și ei, dar și alți roboți interesanți sunt expuși, zilele acestea, în capitala Chinei, în cadrul unui târg de profil.

Acești roboți cu fizionomie umană au „învățat” să reproducă toate expresiile faciale zărite pe fețele oamenilor. Clipesc, fac cu ochiul, dau din cap, zâmbesc sau sunt triști. În plus, au încheieturi mobile și pot replica tot soiul de mișcări ale brațelor.

Cei care au vizitat „Conferința de roboți de la Beijing” i-au putut supune testului. Programul care îi controlează folosește inteligența artificială și diverși algoritmi.

Li Boyang, director executiv EX Robots: "De-a lungul anilor, am îmbunătățit această tehnologie. De data aceasta, am folosit mai mulți roboți care mimează, toți, în același timp, o expresie facială".

Roboții au fost puși deja la treabă în muzee, în recepțiile hotelurilor și în birourile din administrația publică. Pot fi însă cumpărați și pentru a fi folosiți pe post de companion, de cei care se simt singuri. În acest scop a fost creat și Cyber Dog, un robot care are forma unui câine. Nu doar că poate aduce papucii și ziarul, dar, la comanda potrivită, poate porni aerul condiționat sau televizorul.

Shao Yuanxin, inginer al companiei Xiaomi: "După câteva sesiuni de „dresaj” cu ajutorul inteligenței artificiale, va fi foarte „ascultător”. Și știe să facă mai multe decât un câine în carne și oase. Poate controla aparatele electronice din casă".

Cât costă un câine robot

Un alt robot patruped poate fi ținut drept animal de companie sau poate fi folosit în operațiuni de salvare în caz de incendiu sau în medii periculoase. În plus, a învățat să urce scările și să danseze.

Wang Qixin, director de marketing Unitree Robotics: "Cea mai importantă funcție a acestui robot e legată de folosirea programului 4D Lidar. Cu ajutorul acestuia, poate „vedea” mediul înconjurător și poate evita singur obstacolele. În plus, folosește inteligența artificială pentru a conversa cu stăpânul său. De pildă, îi poți spune să facă un pas în față sau unul în spate ori să danseze".

Câinele robot costă 1.780 de dolari.

Companiile chinezești au adus la târg și numeroși roboți chirurgicali. Unul dintre ei, de pildă, este specialist în intervențiile la nivelul toracelui și abdomenului.

Li Haoyuan, dezvoltator Intuitive Fosun: "Folosind brațul robotic evităm riscurile date de momentele când chirurgilor le tremură mâna. În plus, roboții au un câmp vizual mai mare, iar asta înseamnă o tăietură mai mică și recuperare mai rapidă pentru pacient".

Târgul de roboți din Beijing este deschis până luni.

Dată publicare: 17-08-2023 08:30