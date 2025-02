Ce i-ar fi spus Putin lui Trump la telefon, într-o convorbire neconfirmată de Kremlin: „Mai bine nu spun”

Potrivit tabloidului „The New York Post”, Trump ar fi cerut echipei sale să înceapă negocieri directe cu Rusia la diferite niveluri. În câteva zile, fostul președinte american îl va primi la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. În paralel, agenția Reuters relatează că oficiali ruși ar fi efectuat vizite în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a pregăti o întâlnire între Putin și Trump.

Într-un interviu acordat la bordul Air Force One pentru The New York Post, Trump a evitat să spună de câte ori a vorbit cu Putin: „Mai bine nu spun”, dar a afirmat că liderului rus îi pasă de viețile pierdute în conflict. „Lui Putin chiar îi pasă de cei care mor pe câmpul de luptă. Vrea să nu mai vadă că mor oameni. În fiecare zi soldați tineri și frumoși sunt uciși. Bărbați tineri, ca fiii mei. De ambele părți”, a declarat Trump.

Ulterior, în fața jurnaliștilor, fostul președinte american a reiterat că are un plan rapid pentru a pune capăt războiului și i-a cerut consilierului său pentru securitate națională, Mike Waltz: „Să începem întâlnirile cu rușii! Ei sunt dornici. Vreau să pun capăt acestui război blestemat”.

Pe de altă parte, Kremlinul nu a confirmat discuția dintre Trump și Putin. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse a răspuns evaziv, spunând că nu este la curent cu o astfel de convorbire.

Deocamdată, Trump nu a oferit detalii concrete despre planul său de pace, însă a reafirmat că, dacă ar fi fost președinte, războiul nu ar fi izbucnit.

Donald Trump: „Președintele Putin și cu mine am avut întotdeauna o relație bună. Războiul n-ar fi izbucnit dacă eram eu președinte”.

Însă, imediat după preluarea mandatului, Trump i-a cerut direct lui Vladimir Putin să oprească, cităm - "războiul ridicol" din Ucraina.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis, sâmbătă seară, pe o rețea socială, că războiul trebuie să se încheie printr-o soluție negociată, în care „ambele părți vor trebui să accepte concesii”.

Însă comentatorii americani sunt sceptici privind șansele unei înțelegeri cu Putin, dar subliniază cât de mare e miza pentru Washington

Robert Kagan, The Atlantic: „În actualele circumstanțe, Putin nu are niciun imbold să negocieze. Crede că e pe cale să câștige războiul și își permite să tragă de timp, să reziste suficient cât să obțină victoria”.

În viziunea liderului de la Kremlin, victoria nu înseamnă o pace negociată cu Ucraina, ci eliminarea completă a acesteia ca stat independent, susține analistul:

„Iar Ucraina nu e sfârșitul ambițiilor lui Putin. Rusia consideră că ar trebui să aibă o sferă de influență extinsă în Europa Centrală, care include Polonia și alte țări. Asta înseamnă că Statele Unite vor ajunge să apere aceste state de o amenințare rusă mult mai serioasă decât în prezent, iar prețul va fi mult mai mare decât cel pe care îl plătim acum pentru a sprijini Ucraina”.

