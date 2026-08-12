Acordul a fost negociat de echipa Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) cu omologii din Ucraina, sub supravegherea prim-miniştrilor celor două ţări, relevă media citată.

Ucraina planifică exportul şi transportarea unui volum de până la 6 milioane de tone în anul agricol 2026, pe diferite rute regionale.

Cât câștigă Calea Ferată din Moldova

Chişinăul şi-a propus să atragă un volum considerabil din această cantitate, estimat orientativ la circa 10% din volumul total, motiv pentru care a oferit o reducere de 50% pentru tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova.

Este o practică obişnuită ca asemenea reduceri să fie acordate pentru atragerea unor volume mari de tranzit. Chiar şi în condiţiile unor reduceri consistente, volumele negociate vor genera venituri şi profituri pentru Calea Ferată din Moldova, au explicat surse guvernamentale moldovene.

Oportunitatea potenţială pentru CFM este estimată la câteva milioane de euro, de aceea operatorul feroviar moldovean ar putea să atragă o parte cât mai mare din aceste venituri, potrivit guvernului de la Chişinău.

În paralel, se lucrează la creşterea capacităţii CFM, pentru a asigura o logistică cât mai eficientă. Părţile au agreat ca aplicarea noului regim să înceapă odată cu momentul solicitării - din 10 august şi până la sfârşitul anului 2026. La fel, începând cu 17 august, în baza acordului dintre cele două ţări, va fi modificată ruta trenului Kiev-Chişinău.

Astfel, transferul cetăţenilor ucraineni către Aeroportul Internaţional Chişinău va deveni mai comod, indică postul de radio citat.