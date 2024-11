Regiunea Valencia este amenințată din nou de ploi torențiale. „Nu avem lumină, gaz, alimente. Magazinele sunt jefuite”

Oficial, Ministerul nostru de Externe a confirmat până acum decesul unui conațional, iar în continuare 15 români sunt dați dispăruți. Bilanțul deceselor din Spania se ridică la 158.

După retragerea apelor, oamenii încearcă disperați să-i caute pe cei despre care nu mai au nicio veste de câteva zile. Printre ei, şi mulţi români.

Român: „Venea apa de acolo cu o putere... cum să zic.. ca un râu.. Impresionant, eu n am văzut aşa ceva în viaţa mea, m-am speriat de nu-i adevărat, n-am ştiut pe unde să o iau. Mi-am luat câinele şi m am dus, am urcat sus de la parter...”

Spaniol: „Nu am primit niciun avertisment, cred că asta asta a făcut ca toată lumea să fie luată prin surprindere. Ar fi trebuit să existe vreo avertizare, e adevărat, dar nu cred că cineva ar fi putut face ceva. A fost ceva ieșit din comun.”

Salvatorii încearcă să localizeze victimele cu ajutorul dronelor sau al elicopterelor. Iar în tot acest timp liniile telefonice special create pentru a anunța persoanele dispărute sunt mereu ocupate.

„Mașina s-a blocat într-un semn rutier și eu am decis să ies, apa avea cam un metru și jumătate. Curentul era atât de puternic încât m-a smuls de lângă mașină. Am plutit cinci sau șase metri, apoi m-am blocat în niște ramuri. Ultima oară când mi-am văzut soția era pe acoperișul mașinii cu copilul în brațe și cerea ajutor. Eu nu le-am putut ajuta. E o nenorocire.”

În mijlocul unei catastrofe fără precedent în ultimele decenii, sunt și vești bune! În localitatea Catarroja, de lângă Valencia, oamenii au folosit cearșafuri pentru a-i scăpa de la moarte pe cei luați de puhoaie.

Poliția a publicat imagini cu un agent aflat în timpul său liber care a reușit să țină la suprafața apei o femeie prinsă de viitură.

În localitatea Riola, din regiunea Valencia, un elicopter a intervenit pentru a salva un bebeluș de un an și pe mama acestuia, izolați de ape la etajul superior al casei.

Aparatele de zbor au avut zeci de operațiuni de recunoaștere și salvare în zonele devastate de inundații.

Autoritățile locale au cerut sprijinul Armatei pentru distribuirea ajutoarelor.

Stadionul Mestalla din Valencia a fost transformat în centru pentru colectarea alimentelor și a altor bunuri de primă necesitate. Dar, dincolo de pierderile suferite, oamenii se confruntă acum cu o altă problemă.

„Obiecte de mobilier, mașini aruncate unele peste altele. O nenorocire. Casele sunt toate inundate. Nu avem lumină, gaz, alimente. Magazinele sunt jefuite.”

Autoritățile spun că cel puțin 60 de oameni au fost arestați până acum. Acestea promit pedepse extrem de dure pentru cei care îi jefuiesc pe localnicii și așa greu încercați.

Grav este că regiunea Valencia este amenințată din nou de ploi torențiale. Este cod portocaliu pentru zona de nord, în Castellón și cod galben de vreme rea pentru orașul-port Alicante.

Clair Barnes, expert World Weather Attribution: „Am auzit oameni spunând că acesta este noua normalitate. Având în vedere că în cel mai bun caz vom avea parte de o încălzire cu 2,6 grade celsius, în acest secol, putem spune că suntem doar la jumătatea drumului către noua normalitate. Și știm că astfel de evenimente vor deveni din ce în ce mai extreme și mai frecvente pe măsură ce vremea continuă să se încălzească. Am văzut acestea devin din ce în ce mai frecvente în Europa și trebuie să învățăm cum să ne adaptăm.”

Infrastructura rutieră şi cea feroviară au fost serios avariate. Ministrul Transporturilor a anunţat că legăturile cu trenul între Valencia şi Madrid ar putea fi întrerupte timp de trei săptămâni.

