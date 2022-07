Refugiații ucraineni, ajutați să fugă în Europa de o rețea clandestină de voluntari ruși. Cum evită trupele lui Putin

Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

Plecarea în siguranță din porturi va fi garantată de o "încetare a focului de facto" asupra navelor, chiar dacă sintagma "încetare a focului", nu se regăsește în documentul semnat.

Înțelegerea ar urma să fie pe deplin operațională în câteva săptămâni. Totuși, ministrul rus al Apărării și ministrul ucrainean pentru Infrastructură au refuzat să stea unul lângă altul și au cerut să nu li se atingă, nici steagurile. Asta, în timp ce în Ucraina bombele rușilor continuă să provoace drame.

Bărbatul unei femei a fost ucis chiar sub ochii ei, de o bombă a rușilor cazută în cea mai mare piață din Harkov.

„Morți în Ucraina ori deportați în Rusia”. Asta a fost alegerea în fața căreia au fost puși 2 milioane de ucraineni, mai ales cei din orasele bombardate, precum Mariupol, Severodonețk ori Lisiceansk.

Un tânăr a fost schilodit când rușii au intrat în satul lui. Soția a fost ucisă în fața lui. Aflat într-un lagăr din Rusia, Aleksei dă vina pe Kiev pentru suferințele lui.

Matthew Chance, CNN: Armata rusă ți-a făcut asta?

Alexey Nechipurenko, refugiat ucrainean: Rușii abia intrau în oraș, trupele ucrainene au tras către noi pe când stăteam la coadă pentru apă.

Să-ți cenzurezi gândurile e o chestiune de supraviețuire în Ucraina.

Citește și UE solicită „implementarea rapidă” a acordului de la Istanbul privind exportul de cereale

În Rusia, și libertatea de exprimare este victima războiului. Cu ajutorul unei rețele clandestine de voluntari ruși, unii dintre ucrainenii deportați au izbutit să ajungă în Europa. Prima etapă este un feribot gigant din Tallin, Estonia, transformat temporar în centru pentru refugiații ucraineni.

Daniil a păcălit sistemul de filtrare pretinzând că vrea să facă din Rusia căminul lui permanent.

Daniil: „M-au intrebat dacă știu ziua de naștere a lui Putin, pentru că de-acum e și președintele meu. Am răspuns ca nu știu data, dar am promis s-o aflu”.

Vitalina și Stanislav, refugiați ucraineni: „Mă sufocă ura pe ruși, dar a trebuit să ascund asta când am traversat Rusia. Tot ce vreau e să mă întorc la mine acasă, chiar dacă locuința mea nu mai există”.

O veste bună vine totuși de la Istanbul, unde reprezentanți ai ​Ucrainei, Rusiei, Turciei și secretarul general al ONU au semnat un acord privind reluarea exporturilor de cereale prin Marea Neagră. Înțelegerea include, în schimb, și o reducere a restrictiilor asupra exporturilor de grâne şi îngrăşăminte ruseşti.

Citește și MI6: Efortul de luptă al Rusiei în Ucraina s-a "epuizat", iar puterea lui Putin de a spiona în Europa s-a redus la jumătate

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei: „Suntem mândri că am fost instrumentul unei inițiative ce va juca un rol major în rezolvarea crizei alimentare globale. Vrem ca acest război, care a luat atâtea vieți nevinovate, să ia sfârșit. În orice direcție ar evolua frontul, războiul tot la masa negocierilor se va încheia. Și știm cu toți că o pace justă nu are perdanți”.

Peste 20 de milioane de tone de cereale ucrainene sunt blocate în silozuri de războiul declanșat de ruși. Blocada a antrenat o criză alimentara globală, cu scumpiri masive și risc de foamete în țările sărace.

Cât despre negocierile de pace, înghețate de luni întregi, aliatul neclintit al lui Vladimir Putin a ținut să precizeze condițiile unui armistițiu acceptabil pentru Moscova.

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului: „Totul depinde de Ucraina acum. Ei trebuie să se așeze la masa negocierilor și să se angajeze că nu vor mai amenința Rusia și nu vor avea pe teritoriul lor arme care pot amenința Rusia. Trebuie să punem capăt acestui dezastru, operațiunii și războiului din Ucraina. Mai departe nu urmează decât abisul nuclear”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 22-07-2022 20:08