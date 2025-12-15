Record sumbru în Arabia Saudită: 340 de execuții în 2025, majoritatea pentru infracțiuni legate de droguri

Arabia Saudită a executat 340 de persoane de la începutul anului, potrivit unui bilanţ publicat luni şi realizat de AFP pe baza unor anunţuri oficiale, depăşind recordul de 338 de execuţii înregistrat în 2024.



Trei saudiţi condamnaţi pentru uciderea unui cetăţean sudanez au fost executaţi la Mecca (vest), a anunţat luni Ministerul de Interne într-un comunicat publicat de agenţia de presă saudită SPA, crescând la 340 numărul execuţiilor de la începutul anului.

Potrivit ONG-ului Amnesty International, care ţine evidenţa execuţiilor din această bogată monarhie din Golf din 1990, Arabia Saudită este ţara care a executat cei mai mulţi deţinuţi la nivel mondial în 2024, după China şi Iran.

Depăşind cele 338 de execuţii înregistrate anul trecut, cel mai mare număr de la înregistrarea cazurilor în registrele publice la începutul anilor 1990, ţara conservatoare stabileşte un nou record.

Regatul aplică pedeapsa cu moartea într-un ritm accelerat, alimentat de campania sa antidrog, spun experţii.

În 2023, autorităţile saudite au lansat o vastă campanie împotriva traficului de droguri şi a consumului în creştere de captagon, un drog din familia amfetaminelor foarte popular în Orientul Mijlociu.

Cea mai mare economie a lumii arabe, Arabia Saudită este una dintre principalele pieţe pentru captagon, potrivit ONU.

De la începutul anului 2025, Arabia Saudită a executat 232 de persoane pentru acuzaţii legate de droguri, reprezentând marea majoritate a celor 340 de execuţii înregistrate până acum. Regatul a executat 117 persoane pentru infracţiuni legate de droguri în 2024.

Cetăţenii străini au fost cei mai afectaţi de aceasta campanie, 193 dintre aceştia fiind executaţi în 2025, inclusiv 182 pentru cazuri legate de droguri.

Arabia Saudită găzduieşte milioane de muncitori străini, angajaţi pe şantiere, în sectorul serviciilor sau în locuinţe.

Cel mai mare exportator de petrol din lume investeşte masiv în infrastructura turistică şi în evenimente sportive majore, cum ar fi Cupa Mondială din 2034, în încercarea de a-şi diversifica economia.

Pentru apărătorii drepturilor omului, menţinerea pedepsei cu moartea afectează imaginea de modernitate pe care regatul încearcă să o transmită.

Autorităţile saudite susţin că pedeapsa cu moartea este necesară pentru menţinerea ordinii publice şi că se aplică numai după ce toate căile de atac au fost epuizate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













