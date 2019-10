Reclamele din Times Square care l-au enervat pe Trump Jr. În ce ipostaze apare tatăl său

Dacă liderul de la Casa Albă nu a făcut momentan niciun comentariu , fiul său, în schimb, şi-a arătat revolta pe internet.

În două reclame din centrul New Yorkului, personajul principal este Donald Trump. Dacă într-una dintre ele este înfăţişat cu chip de craniu, având deasupra mesajul "votaţi-mă", în cel de-al doilea afiş, preşedintele american apare dominat de o femeie.

#StandForSomething

We have some big news to share with you. pic.twitter.com/VTcm8AoW5I